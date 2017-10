Vader doodgereden terwijl hij kind uit wagen haalde: aanrijder (30) riskeert 6 maanden cel mvdb

15u43

Bron: Belga 0 Laenen Op deze plaats, net voor zijn frituur, werd de uitbater dodelijk aangereden. Jan V.H. (30) is voor de Antwerpse politierechter verschenen, omdat hij vorig jaar in Hoboken een man had aangereden toen die zijn dochtertje uit de auto wilde halen. Het 33-jarige slachtoffer overleefde de klap niet. Het openbaar ministerie vorderde zes maanden cel, een jaar rijverbod en 3.000 euro boete voor onopzettelijke doding door onvoorzichtigheid.

Het slachtoffer baatte frituur 'Friet Chinees Zwaantjes' uit, aan de Antwerpsesteenweg in Hoboken. Op 9 september 2016 had hij zich voor de deur van zijn zaak geparkeerd. Toen hij de schuifdeur van zijn wagen opende om zijn dochtertje eruit te halen, werd hij voor de ogen van zijn zwangere echtgenote aangereden.

De dertiger raakte zwaargewond, zijn dochter bleef ongedeerd. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Hij laat een echtgenote en drie kinderen achter.

Knal

Bestuurder Jan V.H. verklaarde dat hij het slachtoffer niet gezien had. Hij had een knal gehoord en dacht eerst dat hij een spiegel had geraakt. Toen hij een man op de grond zag liggen, verwittigde hij meteen de hulpdiensten.





Verontschuldigingen

Jan V.H. legde een negatieve ademtest af en had ook niet te snel gereden. Volgens zijn advocaten ligt een "fatale verstrooidheid" aan de basis van het ongeval. Zij pleitten voor een milde bestraffing. Jan V.H. vertelde de rechtbank dat hij het nog altijd moeilijk heeft met het ongeval en bood zijn verontschuldigingen aan de echtgenote van het slachtoffer aan. Zij stelde zich namens zichzelf en haar kinderen burgerlijke partij en eist een schadevergoeding. Ze raakte niet alleen haar man kwijt, maar ook hun zaak. Vonnis op 14 november.