Vader doodde zijn twee zoontjes (4 en 7) met mes

16u40

Bron: Belga 10 belga De twee jongens van 4 en 7 jaar die zaterdagochtend door hun vader gedood werden in Luik, werden om het leven gebracht met messteken. Dat is gebleken uit de autopsie van de lichamen, zo meldt het parket van Luik.

Catherine Collignon, eerste substituut van de procureur des Konings van Luik, ontkrachtte de these als zou de vader een slijpschijf hebben gebruikt om de kinderen te doden.



Het drama speelde zich zaterdagochtend af in de woning van de vader in de wijk Sainte-Walburge in Luik. Na een nieuwe ruzie met zijn ex-partner en moeder van de kinderen ging de 37-jarige man de jongens te lijf.



De vader ontkent de feiten niet en is aangehouden voor dubbele moord. Hij verschijnt morgen voor de raadkamer van Luik, die zal uitmaken of hij al dan niet verder aangehouden blijft.





