Vader dommelt in achter stuur BMW en rijdt met gezin tegen boom in Gentbrugge

Een man, zijn echtgenote en hun twee kinderen zijn deze avond met hun BMW tegen een boom beland in Gentbrugge. De vader was achter het stuur ingedommeld. Het gezin werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar de verwondingen van het viertal vallen mee.

Omstreeks zes uur vanavond raakte de gezinswagen van de baan in de Robert Rinskoplaan. Het voertuig kwam tot stilstand tegen een boom. De chauffeur verklaarde dat hij in slaap gevallen was. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken. Enkele geparkeerde wagens liepen wel lichte schade op door takken die van de boom vielen.

De vader liep bij de crash een gebroken arm op. Ook een van de kinderen raakte lichtgewond. "Maar de lichamelijke schade valt mee, zeker gezien de omstandigheden van het ongeval", klinkt bij de hulpdiensten. "Een frontale botsing tegen een boom loopt vaak minder goed af." De auto van het gezin was er erger aan toe: de BMW is total loss.