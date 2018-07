Vader die zoon (28) verloor bij kruisboogmoord, neemt zijn plaats in bij verkiezingen Valentijn Dumoulin

Bron: Eigen berichtgeving 1 Slager Hans De Vrieze staat in het West-Vlaamse Tielt op de tiende plaats op de lijst van het kartel N-VA/Open VLD+. Die stek was normaal gezien voorzien voor zijn zoon Bjorn. Hij werd op 1 mei koelbloedig vermoord door liefdesrivaal Jordy V.

De 24-jarige kon het niet verkroppen dat zijn ex-partner een relatie met Bjorn (28) had. De zogenoemde kruisboogmoord schokte de hele regio, maar na een periode van verwerking en bezinning wil vader Hans nu het politieke engagement van zijn zoon verder zetten.



"Bjorns plek op de lijst bleef na zijn tragische dood leeg, tot de partij met het voorstel kwam om hem te vervangen”, vertelt de slager. "Ik ging meteen akkoord. Dit is iets wat ik moét doen, als eerbetoon aan mijn zoon. Zijn engagement was groot, hij had een goede kijk op de dingen en zat vol frisse ideëen. Vooral rond de horeca, omdat hij daar een achtergrond in had. Ik wil er nu naar streven om zijn plannen op de politieke agenda te krijgen. Dit is mijn manier om iets voor hem terug te kunnen doen.”



De aanhouding van Jordy V. is inmiddels met twee maanden verlengd.