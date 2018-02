Vader die stalker van zijn dochter lesje wou leren, bekoopt het met zijn leven: "Bart stalkte zelf" Birger Vandael

14 februari 2018

12u53

In de Hasseltse correctionele rechtbank is het proces gestart van de 24-jarige Luciano W. uit Zonhoven. Hij staat terecht voor het doodsteken van Bart Loisen (46) uit Genk, de vader van zijn ex-vriendin. Volgens de wetsdokter werd een messteek in de leverstreek het slachtoffer fataal. "Hij had het mes nog dieper kunnen steken, maar dat had geen verschil gemaakt", stelde hij.

De feiten vonden plaats in de nacht van 31 mei op 1 juni 2015. Slachtoffer Bart Loisen was met twee vrienden op café gegaan. "Toen er daar niet veel meer te zien was, wilden we naar een ander café in de buurt gaan. Plots is Bart gestopt omdat hij even iets met iemand moest uitpraten. Hij had daar op voorhand niets over gezegd", vertelt een 39-jarige Genkenaar, die op die avond bij het slachtoffer was.

Loisen had het voornemen om de ex van zijn dochter eens te interpelleren over zijn gedrag. Luciano W. viel Barts dochter na een relatiebreuk blijkbaar lastig. Hij bestookte haar onder meer met sms'en.

Aan de woning ontstond er een ruzie tussen de moeder van Luciano en Loisen. "Het begon met een woordenwisseling en er werd geduwd en getrokken. Ik stond aan de overkant van de straat een sigaret te roken en hoorde dat het ging over haar zoon. Toen Luciano erbij kwam, zag ik precies een plank en is het snel gegaan…", klonk het bij de getuige.

De halfzus (18) van Luciano werd die nacht rond 4 uur wakker gemaakt door geklop op het raam. "Ik wekte mijn moeder en mijn broer omdat ik dacht dat men een container kwam plaatsen. We waren immers bezig met een verhuis."

De moeder van Luciano ging naar de voordeur en trof Loisen aan. "Hij vertelde wie hij was en had twee mannen bij zich. Bart was erg dronken, maar ik heb bij hem geen wapen gezien. Hij vroeg of mijn zoon naar buiten kon komen en zei dat hij mij ook zou pakken. Ik sloot de deur achter mij, ik wou dat ze weggingen. Plots stond Luciano langs mij. Bart duwde hem tegen de grond. Hij viel achteruit, plaatste één hand achter zich en veerde weer recht."

"Vervolgens begonnen ze te vechten en ik probeerde nog wel tussen te komen, maar werd ook tegen de grond geduwd. Ik vroeg aan de twee anderen om te vertrekken en later ook om te helpen, maar Bart vroeg hen: “Mannen, maak het werk af!” Toen is hij echter (gewond) weggegaan en ging Luciano naar binnen. We keken hoe ze richting de wagen gingen. We zagen hem ineen stuiken. Zijn vrienden gooiden hem op de achterbank en vertrokken.” De veertiger had enkele messteken in de buikstreek opgelopen. Zijn kameraden brachten Loisen naar het ziekenhuis, maar daar overleed hij enkele uren later.

De vriend van Loisen kon niet herinneren dat er hem gevraagd werd het werk af te maken. Wel weet hij nog dat het slachtoffer aanvankelijk zelf wou wegrijden met de wagen. “We zagen snel dat het niet ging en dat het serieus was, dus we brachten hem naar het ziekenhuis van Genk”, legde hij uit. Daar overleed hij uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Steekwondes van 10 cm

Uit verklaringen van de Leuvense wetsdokter Wouter Van Den Bogaert bleek dat het slachtoffer twee steekverwondingen van meer dan tien centimeter had. Bij de fatale messteek in de leverstreek werd niet alleen het leverweefsel, maar ook de leverpoortader geraakt. “Hij verloor meer dan een liter bloed. Het ging om een mes met een breed lemmet en dat veroorzaakte een breed steektraject doorheen de lever. Schade aan de lever door een steek kan medisch nog wel opgelost worden, vooral door de bloeding aan de ader kwam het slachtoffer toch om het leven.”

"Luciano bedreigd"

Achteraf stuurde Luciano een berichtje naar zijn moeder waarin hij vertelde dat hij Loisen gestoken had. “Ik wist zelf niet hoe en wat en was helemaal in shock. Bart was al langer aan het stalken. Elke zondag werd Luciano bedreigd en ook de dochter van Bart deed mee. Na een incident in Genk kwam mijn zoon huilend thuis. Mijn zoon is soms verbaal agressief, maar heeft mij nog nooit met een vinger aangeraakt.”, opperde de moeder van beklaagde.

Op 22 juni krijgt Luciano zelf het woord. Hij is momenteel voorwaardelijk vrij.