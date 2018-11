Vader die huilende baby tegen de grond smakte, blijft in de cel TOESTAND VAN DRIE MAANDEN OUDE MEISJE NOG STEEDS ZORGWEKKEND HA

16 november 2018

10u55

Bron: Belga 0 Cédric V.R., de dertiger die zondag zijn drie maanden oude dochtertje zwaar mishandelde, blijft nog minstens een maand in de cel. Dat heeft de Brusselse raadkamer beslist, zo meldt de advocaat van de man. Het meisje verblijft intussen nog steeds op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis. Haar toestand is gestabiliseerd, maar nog steeds zorgwekkend.

Cedric V. werd in 2011 nog veroordeeld tot negen jaar cel, omdat hij zijn zoontje van zes maanden had doodgeslagen tijdens een computerspel. Ditmaal is hij in verdenking gesteld voor poging moord, minstens poging doodslag.



In augustus 2008 sloeg Cédric V. zijn toen zes maanden oude zoontje met de vuist op het achterhoofd, omdat het jongetje huilde terwijl hij een computerspel aan het spelen was. Het kind overleed aan de gevolgen van die slag.



Nauwelijks enkele maanden eerder was V. al opgepakt en onder aanhoudingsbevel geplaatst omdat hij zijn vriendin en de baby had mishandeld, maar hij werd door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden.

Enkelband

De Antwerpse correctionele rechtbank veroordeelde hem in 2011 bij verstek tot tien jaar cel, een straf die later werd teruggebracht naar negen jaar cel. Een deel van die negen jaar zat Cédric V. uit in de gevangenis, de rest met een enkelband.



Pas enkele maanden voor de geboorte van zijn dochtertje, dat hij met een nieuwe vriendin had, werd ook de enkelband verwijderd.



Afgelopen zondagochtend ging V. dan opnieuw in de fout, terwijl zijn vriendin boodschappen gaan doen was. Hun dochtertje begon te huilen van honger en V. zou het kind naar eigen zeggen hard tegen de grond gegooid hebben. Hij belde nog zelf de hulpdiensten, maar het was zijn vriendin die het meisje naar het ziekenhuis bracht.

Zelf ging V. zich nog dezelfde ochtend aangeven bij de politie. Hij werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging moord, minstens poging doodslag.

