Vader die baby kritiek sloeg, toont geen spijt IBO/ARA/WHW

15 november 2018

05u29 2 De vader die tien jaar geleden zijn zoontje doodsloeg en nu zijn dochtertje zwaar verwond heeft, laat voorlopig weinig emoties zien. Hij beseft naar verluidt wel dat hij over de schreef gegaan is, maar toont geen spijt.

Morgen verschijnt Cédric V.R. (36) voor de raadkamer, die zal beslissen of hij aangehouden blijft. Tijdens zijn verhoren informeert V.R. regelmatig naar zijn drie maanden oude dochtertje Z. Haar toestand is nog altijd kritiek. Vorig weekend smakte hij haar opzettelijk tegen de grond, "omdat ze maar bleef huilen en niet van haar flesje wilde drinken". Tien jaar geleden sloeg V.R. ook al zijn zes maanden oude zoontje Lyam dood, omdat het kind huilde terwijl hij zelf aan het gamen was. De man zou volgens gerechtelijke bronnen beseffen dat hij zwaar over de schreef gegaan is. Maar tegelijk heeft hij nog op geen enkele manier spijt betuigd over wat hij aangericht heeft.

Intussen blijft het drama de politiek beroeren. In het Vlaams Parlement werd gisteren over de zaak gediscussieerd. "Het kan toch niet dat een kindermoordenaar nieuwe kinderen maakt en dat Vlaanderen daar niets van afweet?", zei Lorin Parys (N-VA). Hij wil dat instanties als Kind & Gezin en het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling op de hoogte gebracht worden als er binnen een gezin sprake is van een veroordeling of onderzoek naar geweld of zedenfeiten. Parys verwijst daarbij naar de omzendbrief die nu al gebruikt wordt om scholen, sportclubs en jeugdbewegingen te informeren als een trainer, animator of leraar vervolgd wordt voor zedendelicten.

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) lijkt de boot evenwel af te houden. "Daarvoor heb je eerst een ernstig kader nodig. Wat als de betrokkenen hulp weigeren? Dit is zeker een debat waard, maar het is geen eenvoudig probleem dat in een handomdraai opgelost kan worden." (IBO/ARA/WHW)