Vader die 12 weken oude Matheo doodde krijgt lichtere straf in beroep Jeffrey Dujardin

28 juni 2018

14u51 0 De 24-jarige Alan C. uit Veurne is in beroep tot 15 jaar cel veroordeeld voor de dood van zijn drie maanden oude baby Matheo, een lichtere straf. Daarnaast moet hij nog 30.000 euro schadevergoeding betalen. In eerste aanleg kreeg C. 18 jaar cel. Hij blijft volhouden dat hij samen met Matheo viel en zo de verwondingen opliep. "We zijn tevreden", zegt Kim Devoldere de advocaat van C. "Dat de kwalificatie doodslag blijft is natuurlijk spijtig, ook voor Alan zelf die nooit de bedoeling had zijn zoontje te doden."

C. moest 26 augustus 2015 in de ochtend voor het eerst op zijn zoontje passen terwijl moeder Axana ging werken. Toen Alan wakker werd door het gehuil van Matheo, bleek het dat er iets mis was. Wat er precies die ochtend gebeurd is blijft een mysterie. Hij legde verscheidene verklaringen af. Hij verklaarde dat hij Matheo in zijn armen nam, waarbij hij het nekje meerdere keren hoorde kraken.

Daarnaast verklaarde hij ook dat het uit de zetel gevallen was en het tegen de salontafel gebotst was. De reconstructie, waarbij hij de feiten toonde volgens zijn recentste versie, werd ook in het hof getoond. Daarbij legt C. uit hoe hij na hij de pamper ververste van Matheo van zijn stokje ging. Daardoor viel hij op de grond, waarbij Matheo de salontafel raakte. Nadien belandde de arm van Alan C.ook nog in het gezicht van kleine Matheo. Alan belde niet direct de hulpdiensten maar besloot richting het OCMW te gaan voor raad, met zijn zoontje in de Maxi-Cosi.

Juridische verkrachting

Toen het kindje uiteindelijk in het ziekenhuis aankwam werd pas duidelijk hoe ernstig de situatie was, maar alle hulp kon niet meer baten. Het kind liep een meervoudige schedelbreuk en hersenschade op en overleed op 5 september 2015. De advocaten van C. spreken over een ongeluk, “Alan heeft nooit zijn zoontje opzettelijk willen doden”, pleitte Mieke Byttebier. Ze vroegen om de celstraf te herleiden naar een straf met uitstel.

De procureur-generaal wou de bevestiging, 18 jaar cel. “Ik krimp in elkaar als ik hoor hoe men hier de onopzettelijkheid pleit”, zei procureur-generaal Pascale Clauw. “Dat is een juridische verkrachting van het dossier. De verwondingen kunnen onmogelijk toegeschreven worden aan een val.”

Alan C. zelf betuigde aan het einde van de behandeling in beroep zijn spijt in een handgeschreven brief. “Ik heb gefaald om hem te laten groeien en bloeien in het leven.