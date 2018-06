Vader betwist doodslag van zijn zoontje: "Ik viel flauw en belandde op hem" kv

01 juni 2018

18u41

Bron: Belga 0 Alan C., de 24-jarige vader die tot 18 jaar cel werd veroordeeld voor doodslag op zijn 12 weken oude baby, blijft volhouden dat hij duizelig werd op het moment dat hij zijn kind vast had in zijn woning in Veurne. Ze vielen volgens hem op de grond en het kindje kreeg daarbij zijn arm op zijn gezicht. De gefilmde reconstructie werd vandaag deels getoond in het Gentse hof van beroep en Alan C. bevestigde dat het zo is verlopen.

Op 26 augustus 2015 stapte de toen 21-jarige Alan C. naar het OCMW met de vraag of hij een kinderarts mocht raadplegen omdat er iets mis was met zijn zoontje. Via omwegen belandde het amper 12 weken oude jongetje in het UZ in Gent, waar het op 5 september overleed. Het kindje had diverse inwendige en uitwendige bloedingen aan het hoofdje.

Aanvankelijk verklaarde C. dat het kindje uit de zetel was gevallen, bij nog andere versies was hij daarbij tegen de tafel terechtgekomen en nog later gaf hij toe dat hij het kindje tikjes in het gezicht had gegeven omdat het na de val stil bleef liggen. "Misschien kende ik daarbij mijn eigen kracht niet."

Bij de wedersamenstelling met de onderzoeksrechter kwam hij opnieuw tot een nieuw verhaal. Die film werd vrijdag deels in het Gentse hof van beroep getoond. Alan C. toonde daarbij omstandig hoe hij eerst bij het verlaten van de zetel, het kindje per ongeluk met de elleboog op de mond raakte. Nadat hij hem nadien zijn flesje had gegeven, werd C. naar eigen suf. Hij draaide weg en viel op de grond met het kleintje in zijn armen. Maar veel kan hij zich naar eigen zeggen daarvan niet meer herinneren.

"Het baby'tje moet wellicht eerst de tafel hebben geraakt, dan de grond en vervolgens kwam de arm van Alan vermoedelijk op zijn hoofd terecht", pleitte zijn advocate. Zij vraagt een herkwalificatie van doodslag naar onopzettelijke doding. "Hij heeft dit echt nooit gewild." Ze vraagt een straf, deels met uitstel onder voorwaarden. Ook op uitdrukkelijke vraag van het hof hoe alles nu werkelijk is verlopen, antwoordde C.: "Zoals in het filmpje van de reconstructie." Hij zit intussen al drie jaar in de cel.