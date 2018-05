Vader (77) die zoon liet vermoorden op oprit in Schellebelle krijgt geen nieuw proces voor assisen KVDS

28 mei 2018

17u28

Bron: Belga 1 De 77-jarige Prosper Van der Borght uit het Oost-Vlaamse Schellebelle krijgt geen proces voor assisen. Dat heeft het Gentse hof van beroep beslist, dat zich bevoegd verklaarde in de zaak. Van der Borght liet zijn zoon Eddy in 2011 vermoorden op de oprit van zijn huis en werd vorig jaar door de strafrechtbank veroordeeld tot 26 jaar cel. Daartegen ging hij in beroep, met de vraag om voor assisen te mogen verschijnen. De advocaat van Prosper V., Kristiaan Vandenbussche, overweegt nu naar het Hof van Cassatie te stappen.

Prosper Van der Borght werd er samen met zijn dochter Berlinda - met wie hij een incestueuze relatie had - van verdacht het plan beraamd te hebben om zijn zoon te vermoorden. Eddy werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle.

26 jaar cel

De zaak werd door de Gentse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) niet doorverwezen naar het assisenhof, maar naar de correctionele kamer van Dendermonde, waar de nu 77-jarige Prosper in oktober vorig jaar werd veroordeeld tot 26 jaar cel. Zijn dochter Belinda kreeg 24 jaar en de twee schutters 24 en 18 jaar. Allemaal gingen ze in beroep, met de vraag om berecht te worden door het hof van assisen. Nochtans riskeert Prosper daar levenslang. (lees hieronder verder)

De advocaten van Prosper V., Kristiaan Vandenbussche en Julie Vandenbogaerde, vinden dat er een overgangsfase had moeten plaatsvinden toen de wet Potpourri II - over de doorverwijzing naar een correctionele rechtbank in plaats van een assisenhof - in werking trad. "Wij stonden klaar om onze verdediging te voeren voor het hof van assisen, toen we plots te horen kregen dat we voor een correctionele rechtbank moesten verschijnen", pleitte advocaat Vandenbussche. "Het is alsof je vrouw aankondigt te gaan skiën. Je koopt een skipak, skibril en volgt extra lessen, tot je op het vliegtuig wordt gezet naar Spanje om te gaan waterskiën. Het is allebei skiën, maar het is toch totaal anders."

Getuigen

Ook de andere beklaagden willen liever door een assisenjury gevonnist worden. Maar het hof van beroep in Gent heeft zich vandaag toch bevoegd verklaard. Op 8 oktober wordt gedebatteerd over welke getuigen zullen worden gehoord. Vermoedelijk zal de zaak ten gronde gepleit worden in 2019.

Al kondigde Kristiaan Vandenbussche, de advocaat van Prosper V., al aan wellicht in cassatie te gaan tegen het arrest van het hof omtrent de bevoegdheid en mogelijk nadien naar het hof in Straatsburg te stappen. "Als we daar geraken, wordt het dossier ontnomen aan het hof en ligt de zaak opnieuw stil."