Vader (76) die eigen zoon liet vermoorden, gaat 26 jaar achter tralies. Dochter krijgt 24 jaar

In de zaak rond de moord in 2011 in het Oost-Vlaamse Schellebelle is de 76-jarige opdrachtgever Prosper V. veroordeeld tot 26 jaar cel voor de moord op zijn zoon. Eddy V. werd op 11 juli 2011 doodgeschoten op de oprit van de woning van zijn vader in de Hekkergemstraat in Schellebelle.