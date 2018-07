Vader (54) en dochter (1) sterven na val tijdens wandeling op vakantie in Frankrijk HR

03 juli 2018

16u11

Bron: L'Avenir 0 In de Haute-Savoie in Frankrijk zijn een Belg en zijn dochtertje van 1 jaar om het leven gekomen na een val tijdens een wandeling.

Het gezin van Philippe Meurisse (54) uit Tourpes (Henegouwen) was sinds zaterdag op vakantie in de buurt van het bergdorp Seythenex. De man was gisterochtend met zijn dochtertje Zélie vertrokken voor een korte wandeling. Het meisje droeg hij in een draagzak op zijn rug. Hij kende het gebied goed en had geen gsm of identiteitspapieren bij. Toen hij om 15 uur nog niet terug was, verwittigde zijn vrouw de hulpdiensten.



Er werd een zoekactie opgezet met 20 agenten, twee honden en een helikopter. Gisteravond rond 19.30 uur vonden de hulpdiensten eerst het lichaam van de vader in een ravijn, op een moeilijk toegankelijke plaats in rotsachtig gebied. Drie kwartier later werd ook het lichaam van zijn dochtertje gevonden. Wellicht viel de man samen met zijn dochtertje naar beneden en overleefden ze die val niet.

Wandelpad

Volgens France Info zijn de omstandigheden van het ongeval nog onduidelijk. "Hij is duidelijk van het wandelpad afgegaan", vertelde de politie. "Mogelijk was dat om een stuk van de route af te snijden en sneller terug te keren." Er is een onderzoek geopend. Nog volgens France Info zou het al het zevende dodelijke ongeval zijn in de Haute-Savoie in iets meer dan een week tijd.

Volgens L'Avenir gaf Philippe Meurisse (54) lessen informatica op twee scholen in Doornik. Hij was zeer gewaardeerd als leerkracht en was ook auteur van een aantal romans en dichtbundels. Een van de scholen postte dit bericht op Facebook: