Vader (44) schakelt kinderen in voor diefstal smartphone HA

15u58

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 belga Het justitiepaleis van Hasselt. De openbare aanklager in de Hasseltse correctionele rechtbank heeft een celstraf van 15 maanden en een boete van 660 euro gevraagd voor een 44-jarige man uit Sint-Jans-Molenbeek. De veertiger schakelde zijn twee minderjarige kinderen en neefje in om een diefstal van een gsm te plegen in Lommel.

De feiten dateren van 2 juli 2015. "Op camerabeelden is duidelijk te zien dat de man een zakje bij zich heeft op het moment dat hij de winkel binnenwandelt. De kinderen werden ingezet om voor afleiding te zorgen en zij liepen constant binnen en buiten. Op een gegeven moment stopt de man een smartphone in een plastiek zakje en geeft hij het mee naar buiten met de kinderen. Vervolgens doet hij alsof hij zelf achter de kinderen aan gaat", vertelde de procureur vanmiddag op de correctionele rechtbank van Hasselt.

Ik wilde eigenlijk een iPhone kopen, maar dat liep mis Beklaagde

Lees ook Jaar cel voor duo dat iPhone stal

Uit onderzoek bleken het zijn eigen zonen van 7 en 15 jaar te zijn. Een dag later wandelde de man met een hoesje onder de arm uit the Phone House in Lommel. Hij werd tegengehouden met het hoesje en de smartphone die hij de dag ervoor had gepikt.

Er werd een effectieve celstraf van 15 maanden en een boete van 660 euro gevorderd voor de man, die een zwaar gerechtelijke verleden heeft. "Ik wilde eigenlijk een iPhone kopen, maar dat liep mis", reageerde de beklaagde, die op 13 november zijn vonnis hoort. Het openbare ministerie tilde zwaar aan het feit dat hij zijn kinderen van 7 en 15 jaar had gebruikt. De verdediging pleitte dat hij nog niet eerder voor diefstallen was veroordeeld en vroeg een straf met uitstel.