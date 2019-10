Vader (33) crasht dronken en gedrogeerd met zoontje (8) op achterbank: “Is dat het voorbeeld dat u hem wil geven?” Redactie

18 oktober 2019

11u24 0 Deze week in de politierechtbank Een 33-jarige vader die dronken en gedrogeerd én met zijn zoontje (8) op de achterbank crasht tegen een boom. Een vrouw met maar liefst 3,45 promille alcohol in het bloed die een ware ravage aanricht met haar wagen, maar géén tekenen van dronkenschap vertoont. En een twintiger die blauwe led-lampen en een sirene op z’n auto installeert, waardoor de wagen wel érg veel weg heeft van een politiewagen. Dit en meer trok deze week de aandacht van onze regiojournalisten in de Vlaamse politierechtbanken.

Twintiger installeert blauwe lichten en sirene op wagen

Stijn R. uit Aalst moest deze week voor de politierechtbank in Aalst verschijnen na een wel heel dwaze overtreding. De 22-jarige jongeman had op zijn pas aangekocht voertuig zes blauwe led-lampen geïnstalleerd in zijn bumper en een sirene, waardoor het voertuig te hard leek op een anonieme politiewagen.

De feiten speelden zich af op 3 juni 2017 in Aalst. De man had zijn wagen gekocht op 31 mei en daarna de blauwe lampen erop geplaatst. “Waarom hij dit gedaan heeft, is niet duidelijk”, aldus zijn raadsman. “Vermoedelijk was het gewoon voor de show en om op te vallen, meer zat er zeker niet achter. Hij was nog jong op dat moment en had zeker geen slechte bedoelingen”, klinkt het. De twintiger zelf liet zich niet zien in de rechtbank. Hij kreeg een boete van 160 euro.

Jaar cel voor hardleerse bestuurder na 28ste veroordeling

G.K. uit Waasmunster stond onlangs voor de 28ste keer terecht in de politierechtbank in Dendermonde. Hij moest zich verantwoorden voor het sturen tijdens een rijverbod zonder examens af te leggen. In het verleden werd hij ook al eerder voor zelfde feiten veroordeeld.

Zelf had K. geen enkele verklaring meer waarom hij in de rechtbank in Dendermonde moest verschijnen. Hij beseft dat hij fout geweest is en de gevolgen zal moeten dragen. De advocaat van de beklaagde vroeg nog om mild te zijn, maar het strafblad van de man telt al heel wat pagina’s. “Onder meer geen verzekering, geen proeven afgelegd, sturen spijts verval, het staat er allemaal al op”, zei Peter D’Hondt.

De politierechter stuurde de man een jaar naar de cel. Bovendien kreeg de man ook een geldboete van 8.000 euro en een rijverbod van drie jaar met alle examens opgelegd. Er werd ook een deskundige aangesteld die een onderzoek moet uitvoeren of K. nog geschikt is om achter het stuur plaats te nemen. De rechtbank zal hierover later uitspraak doen. “Volgende keer ben je ook je wagen kwijt”, besloot D’Hondt.

1,5 maand rijverbod voor trucker na dodelijk ongeval

Trucker Pieter V. (45) uit Waregem is dan toch veroordeeld voor een dodelijk ongeval waarbij in Kuurne een 64-jarige fietsster onder zijn vrachtwagen terechtkwam. V. kreeg drie maanden rijverbod (de helft met uitstel), drie maanden met uitstel en een boete van 1.600 euro. De rechter hield bij z’n vonnis rekening met het feit dat de man eerder al verschillende keren werd veroordeeld, onder meer voor rijden onder invloed.

Het dramatische ongeval gebeurde vorig jaar op 18 juli in Kuurne, op het zogenaamde ‘kruispunt des doods’, van de N50 met de R8. Ludwine Louncke uit Harelbeke dwarste de R8 in de richting van Kortrijk, maar werd gegrepen door een vrachtwagen die aan het rode licht had gestaan en rechts afsloeg. De 64-jarige vrouw belandde onder het gevaarte, werd nog even meegesleurd en overleed ter plaatse. De trucker was ongedeerd maar fel onder de indruk.

De advocate van Pieter V. vindt dat haar cliënt eigenlijk weinig schuld treft. “Hij had oog voor een mindervalide dame in een rolstoel die op het fietspad reed en sloeg daarna voorzichtig af. Toen hij iets voelde, heeft hij geremd.” Uit het verslag van de deskundige blijkt dat de fietsster ongeveer zes seconden zichtbaar was voor de trucker.

Pieter V. hoopte dat de rechter hem de opschorting zou geven, waarbij hij schuldig wordt bevonden aan het ongeval zonder gestraft te worden. Maar de politierechter kon niet om zijn veroordelingen uit het verleden heen. De Waregemnaar kreeg drie maanden met uitstel, een rijverbod van drie maanden (waarvan de helft effectief) en een boete van 1.600 euro.

Moeder probeert schuld van vluchtende zoon op zich te nemen

De mama van Kristof V.H. uit Aalst probeerde op 23 juni 2018 een ongeval op zich te nemen dat V.H. had veroorzaakt in zijn straat. Hij reed een geparkeerd voertuig aan en sloeg op de vlucht. Thuis vertelde hij het verhaal aan zijn mama.

Die laatste besloot om dan terug te gaan naar de plaats van het ongeval, waar de politie al aanwezig was. De vrouw viel echter al snel door de mand en zo kwamen ze terug bij de zoon terecht. Hij werd onderworpen aan een alcoholtest die positief bleek te zijn. Hij had 1,5 promille in zijn bloed.

V.H. was onderweg met de BMW van zijn moeder toen hij het ongeval veroorzaakte. Volgens politierechter Mireille Schreurs was het vluchtmisdrijf zeker bewezen. Hij kreeg een boete van 960 euro opgelegd en een rijverbod 36 dagen.

Dronken en gedrogeerd gecrasht met zoontje (8) in auto

Een 33-jarige man uit Oostende stond deze week met het schaamrood op de wangen voor de politierechter nadat hij onder invloed van alcohol en drugs én met zijn 8-jarig zoontje op de achterbank tegen een boom knalde in een woonwijk.

Het ongeval gebeurde op 20 december vorig jaar langs de Parklaan in Oostende. De dertiger had 1,38 promille in zijn bloed en was onder invloed van drugs toen hij tegen de boom reed. Het ergste was dat zijn zoontje op dat moment ook in de wagen zat. De man werd in het verleden bovendien al twee keer veroordeeld voor rijden onder invloed.

“De inkt van het laatste vonnis was nog niet droog of je was alweer op baan”, zei politierechter Peter Vandamme. “In een woonwijk en met je zoontje op de achterbank. Is dat het voorbeeld dat u hem wil geven?”

Extra opvallend: de beklaagde gaf na de crash toe dat hij dagelijks één of twee joints rookt. Voor de rechter liet hij verstaan momenteel niet meer verslaafd te zijn. De politierechter stelde een dokter aan om na te gaan of dat ook effectief zo is. De man moet op 11 februari opnieuw voor de rechter verschijnen.

Snelheidsduivel moet van vriendin naar filmpjes over verkeersslachtoffers kijken

Een man uit Kruisem zal wel twee keer nadenken voor hij nog eens te hard op het gaspedaal duwt. Na een forse snelheidsovertreding verplichtte zijn vriendin, een verpleegster, hem naar educatieve filmpjes over de gevolgen van overdreven snelheid te kijken.

De bestuurder was op bezoek bij zijn ouders toen hij plots weg moest om een haagschaar bij een vriend te brengen. De man wilde zich haasten en reed 98 kilometer per uur waar hij 50 mocht. “Toen zijn vriendin, een verpleegster, dat hoorde heeft ze hem verplicht om naar filmpjes over de gevolgen van verkeersinbreuken te kijken”, verduidelijkt de advocaat van de man. “Zij heeft namelijk op haar werk al slachtoffers van verkeersongevallen moeten behandelen. Ze hebben ook een tijdje van auto gewisseld, zodat mijn cliënt met een iets tragere auto moest rijden.”

De politierechter deed er nog een boete van 480 euro en een rijverbod van vijftien dagen bovenop.

Alcoholslot voor invalide bestuurder die verdwaasd in midden van de weg stond

De politierechter in Kortrijk heeft een invalide man uit Roeselare veroordeeld tot een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.600 euro. De man moet ook een alcoholslot laten installeren in zijn wagen.

B. werd door de politie onderschept toen hij verdwaasd achter het stuur zat van zijn wagen, in het midden van de rijweg. Het was onmiddellijk duidelijk dat de man zwaar onder invloed was. Dat bleek ook uit de ademanalyse. B. liet liefst 2,18 promille alcohol in het bloed optekenen. Het leverde hem een dagvaarding op voor de politierechtbank.

Alweer, want in het verleden werd de Roeselarenaar al vier keer veroordeeld. Volgens zijn advocaat is de man zwaar invalide en kan hij omwille van spierpijn soms dagen zijn bed niet uit. Dat zou ook de reden geweest zijn waarom hij met zijn wagen stilstond in het midden van de weg.

De rechter gaf de man een rijverbod van twee maanden en een boete van 1.600 euro. De kosten van het alcoholslot dat hij voor enkele jaren in zijn wagen moet laten installeren, mogen evenwel van de boete worden afgetrokken.

3,45 promille alcohol in bloed, maar geen tekenen van dronkenschap

Maar liefst 3,45 promille alcohol had een 44-jarige bestuurster uit Oudenaarde in haar bloed toen ze met haar wagen een ravage aanrichtte. Opvallend: ze vertoonde geen tekenen van dronkenschap en heeft volgens het onderzoek van de deskundige geen alcoholprobleem.

“Zo’n hoge alcoholintoxicatie heb ik nog nooit meegemaakt”, vertelde de procureur in de politierechtbank. “Bovendien staat hier voor ons een vrouw met een normale lichaamsbouw en vertoonde ze geen tekenen van dronkenschap. Volgens het onderzoek van de deskundige is ze ook nog eens geschikt om met de wagen te rijden.” De vrouw verklaarde dat haar voertuig onbestuurbaar was geworden, maar daar zat de alcohol voor iets tussen. De vrouw verklaart in de politierechtbank dat ze zich schaamt voor wat er is gebeurd.

“Het was een eenmalig feit, in een periode dat mijn cliënte het op persoonlijk vlak erg moeilijk had”, zei de advocate van de vrouw. “Ze kwam van een feestje en had daar te veel gedronken. Ze was onder de indruk van de schade die ze heeft aangericht en mag zich gelukkig prijzen dat ze zelf amper gewond was.”

De politierechter trad de advocate bij. “Je mag je amuseren en drinken zoveel als je wil, maar daarna mag je niet met de auto rijden. Je had dood kunnen zijn, maar je mag van geluk spreken dat je hier nog kan staan.”

De politierechter was wel verontrust door de hoge intoxicatie. “Dat er geen tekenen van dronkenschap waren, wijst erop dat je het gewend bent om veel te drinken.” Gezien het gunstige verslag van de deskundige legde de politierechter de vrouw een boete op van 1.600 euro, waarvan de helft met uitstel. Haar rijbewijs moet de bestuurster twee maanden inleveren. Als ze opnieuw wil rijden, moet ze eerst slagen voor haar theoretisch rijexamen.