VAD niet blij met bedenkelijke facebooktrend vier glazen alcohol leegdrinken: "Thuis alleen drinken is extra riskant” mvdb

13 mei 2020

16u14 0 Een bedenkelijke facebookchallenge waarbij personen vrienden nomineren om vier glazen alcohol achter elkaar op te drinken, wint sinds enkele weken aan populariteit. Het online drankspel is al jaren oud, maar krijgt in deze lockdowntijden nu veel navolging, wat al leidde tot ziekenhuisopnames. Mensen onderschatten dat thuis alleen drinken extra riskant is, reageert het VAD, het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en Drugs.

Video’s waarin iemand vier glazen naar binnen werkt en vier vrienden nomineert om binnen 24 uur hetzelfde doen, zijn misschien ook in uw nieuwsoverzicht beland. Een genomineerde vriend die de uitdaging links laat liggen, moet na de lockdown een restaurantbezoek cadeau doen. Klinkt leuk allemaal, maar nu we met z’n allen in ons kot zitten, werkt het mee overmatig alcoholgebruik in de hand.

Elkaar aanzetten snel en overmatig veel te drinken is nooit een goed idee, stelt het VAD waartoe ook de DrugLijn behoort. Zoiets wordt al snel ‘bingedrinking’ waarbij het bloedalcoholgehalte tot 0,8 promille stijgt. Het komt bij mannen neer op zes standaardglazen in twee uur en bij vrouwen op vier standaardglazen in twee uur. “Maar als iemand meteen na elkaar een aantal glazen drinkt, zit je natuurlijk veel sneller aan die limiet. Zo’n drinkpatroon kan, zowel op het moment van het drinken als op lange termijn schadelijke gevolgen hebben”, verklaart DrugLijn-woordvoerder Tom Evenepoel. Het VAD en de DrugLijn betreuren dat de challenge al tot een aantal hospitalisaties heeft geleid. “Net nu de ziekenhuizen de handen vol hebben met de corona-crisis.”

“Als het grondig fout gaat”

“Het risico is”, zo gaat Evenepoel verder “dat mensen die op dit soort uitdagingen ingaan, onderschatten dat thuis alleen drinken extra riskant is. Er is misschien niemand in de buurt om je op je gevaarlijk gedrag aan te spreken en evenmin om in te grijpen of de hulpdiensten te contacteren als het grondig fout gaat”.

“De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is duidelijk over de risico’s van alcohol in de corona-crisis. Alcohol verzwakt het immuunsysteem, maakt je zo vatbaarder voor ziektes en maakt dat je eens besmet ook zwaarder ziek kan worden. Daarom is het belangrijk om ook nu de richtlijn aan te houden die de Hoge Gezondheidsraad naar voor schuift: drink niet meer dan 10 glazen per week, doe dat uiteraard zo gespreid mogelijk gun je lichaam en geest ook een break door een paar dagen in de week alcoholvrij te houden”, besluit Evenepoel, die nog meegeeft dat de medewerkers van de DrugLijn er zeer drukke weken hebben opzitten.

Nog dit: sinds de lockdown op 13 maart inging, is de Belg meer gaan drinken en roken, zo blijkt uit een bevraging van de VUB en UZ Brussel bij zo’n 3.600 landgenoten. De trend is het meest zichtbaar bij ouders met jonge kinderen en tijdelijk werklozen. Opvallend is ook dat van de mensen die voordien heel weinig of niet dronken, vijftien procent nu wel een glas drinkt.

De Druglijn is anoniem bereikbaar op het nummer 078/15.10.20, via druglijn.be kan er ook gemaild of gechat worden.

LEES OOK:

Persoon in coma na gevaarlijke alcohol-internetchallenge

Eén op vier slachtoffer of getuige van agressie tijdens eerste fase van lockdown

Grijp je nu sneller naar een glas? “Let op dat je geen gewoonte kweekt die na quarantaine blijft hangen”