Vaccinatiebereik in Vlaanderen erg hoog SVM

25 juni 2019

17u55

Bron: Belga 0 Het vaccinatiebereik in Vlaanderen is erg hoog. Dat blijkt uit gegevens die Kind en Gezin verzamelde.

67 procent van de kinderen krijgt in de eerste 18 levensmaanden het volledige vaccinatieschema via Kind en Gezin. Minstens 94 procent van de baby's krijgt de eerste dosis van het hexavalent-vaccin tegen polio, difterie, tetanus, pertussis, hepatitis B en Haemophilus influenzae type b in de eerste levensmaanden. Ongeveer 92 procent van de kinderen krijgt in het tweede levensjaar het vaccin tegen mazelen, bof en rubella. Ook de meeste kinderen die opgroeien in kansarmoede zijn gevaccineerd.

Borstvoeding

Kind en Gezin verzamelde ook cijfers over borstvoeding. Daaruit blijkt dat 78,6 procent van de kinderen vanaf de geboorte uitsluitend borstvoeding krijgt. In Vlaams-Brabant ligt het percentage het hoogst, in West-Vlaanderen het laagst. Na zes weken krijgt nog minder dan de helft van de kinderen uitsluitend borstvoeding. Na 12 levensweken is dat nog 33,8 procent en op de leeftijd van 26 weken krijgt 12,4 procent uitsluitend borstvoeding.

In 2018 werd 7,9 procent van de kinderen prematuur (met een zwangerschapsduur van minder dan 37 weken; nvdr) geboren. 1,1 procent van de levend geboren kinderen kent een zwangerschapsduur van minder dan 32 weken.

Gehoortest

95 procent van de pasgeboren kinderen kreeg een gehoortest, goed voor in totaal meer dan 64.000 onderzoeken. Bij 1,5 procent was een verwijzing naar een referentiecentrum voor gehoorproblemen nodig. Bij bijna 2 op de 1.000 geteste kinderen werd een aangeboren doofheid of slechthorendheid vastgesteld.

In 2018 voerde Kind en Gezin 104.865 oogtesten uit. Die onderzoeken gebeuren op het consult van 12 of 15 maanden en na 30 maanden. Concreet betekende dit dat 84,1 procent van de kinderen die geboren werden in 2015 een oogscreening kreeg.

8,7 procent van de kinderen heeft na twee jaar overgewicht. Het aandeel kinderen met een lage BMI ligt laag (0,8 procent).