Vacature: 'Nieuwsbeest' gezocht voor HLN Redactie

26 september 2019

19u18 0 Ben jij het nieuwsbeest dat elke dag meer dan 2.2 miljoen Vlamingen wil boeien? Heb jij de creativiteit om nieuws mee te helpen heruitvinden? Dan zijn we als grootste nieuwsmerk van België op zoek naar jou.

Als journalist voor HLN.be heb je uiteraard een geweldige pen. Maar vooral: je weet verhalen te vertellen met álle middelen die journalistiek in 2019 zo spannend maken. Of je daar nu een interactieve kaart voor nodig hebt, online grafieken, een longread of een snelle nieuwsquiz. Jij communiceert helder met onze lezers, waar die HLN ook lezen: op website of app, maar evengoed via onze pushnotificaties.

Als online journalist werk je samen met het snelle nieuwsteam. Je pikt berichten op, via betrouwbare bronnen, social media, andere nieuwssites en je verwerkt die op een kwalitatieve razendsnelle manier. Je weet de lezers te prikkelen met nieuws heet van de naald, maar ook heb je oog voor kleinere, bizarre, leuke berichten die HLN kleuren.

Je werkt allround in de brede zin van het journalistieke woord! Het woord “generalist” is je nickname. Als online journalist werk je vooral op de redactie, in shiften tussen 06u00-00u00, het nieuws staat nooit stil natuurlijk. De regio waar je voor werkt : België en wereldnieuws.

Meer informatie over de vacature en de sollicitatie vind je hier.