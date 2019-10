Vacature: ben jij onze nieuwe politieke journalist? Redactie

31 oktober 2019

12u46 4 ‘Het Laatste Nieuws’ is op zoek naar versterking voor de politieke redactie van het grootste nieuwsmerk van het land.

Word jij onze nieuwe politieke journalist? Ervaring is uiteraard een plus, maar zeker geen must. Een heldere pen, journalistieke ambitie, nieuwshonger en veel goesting om jezelf in de Wetstraat onder te dompelen zijn dat natuurlijk wel.

Je profiel: Je volgt het politieke nieuws, in België en het buitenland, op de voet. Je haalt energie uit het idee om samen met een sterk team te bouwen aan de grootste krant van het land. Je bent stressbestendig. De drive, deadlines en resultaatgerichtheid van de redactie vormen jouw ideale habitat. Je werkt hypercorrect én snel.



Interesse? Solliciteer met een sterke motivatiebrief, jouw journalistieke parels, inzichten op het politieke landschap of andere teksten die jouw talent aantonen – wees creatief!

Meer informatie over de vacature en de sollicitatie vind je hier.