VAB wil dringend maatregelen tegen kop-staartaanrijdingen

Rob Van herck Eva Peeters

04 juli 2018

14u30

Bron: VTM NIEUWS

Er moeten dringend maatregelen komen om kop-staartaanrijdingen met vrachtwagens in files te vermijden, zeker als de snelweg urenlang dicht moet. Daar dringt mobiliteitsorganisatie VAB op aan bij minister van mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Vanmorgen nog gebeurde zo'n kop-staartaanrijding op de E19 in Loenhout, en twee weken geleden vielen er twee doden bij een ongeval in Oelegem.