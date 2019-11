VAB vraagt boetes voor achtergelaten deelsteps KV

11 november 2019

06u05 0 Mobiliteitsorganisatie VAB wil dat Vlaanderen een voorbeeld neemt aan Parijs en een duidelijke regelgeving uitwerkt voor het parkeren van deelsteps. Uit een studie van VAB blijkt immers dat slechts twee procent van de geparkeerde deelsteps in Parijs een hindernis vormen voor voetgangers.

Deelsteps mogen in Parijs niet geparkeerd worden op het voetpad, maar moeten achtergelaten worden op fietsparkeerplaatsen of parkeerplaatsen voor gemotoriseerde tweewielers en auto’s. De stad investeert zeven miljoen euro in 10.000 fietsparkeerplaatsen.

Verkeerd geparkeerde steps worden beboet (35 euro) of zelfs in beslag genomen (10 euro per dag + 49 euro). Die boetes vallen in de bus bij de aanbieders, die ze op hun beurt doorrekenen aan de gebruikers. Bovendien zetten de aanbieders ook een team in dat verkeerd geparkeerde steps verplaatst.



Gebruikers van de deelsteps kunnen via een app een interactieve kaart van Parijs bekijken waarop parkeerplaatsen voor de steps zijn aangeduid.

Maatregelen

Het is tijd dat er ook in ons land een duidelijke regelgeving komt voor het parkeren van deelsteps, zegt VAB. De mobiliteitsorganisatie pleit ook voor voldoende controles en indien nodig boetes en inbeslagnames.

Verder moeten de aanbieders verantwoordelijk gesteld worden voor verkeerd geparkeerde steps en moet de stad voldoende investeren in parkeerruimte voor fietsen en deelsteps.

