VAB: "Vandaag al 30 procent meer ongevallen door regen"

30 oktober 2018

12u57

Bron: Belga 0 Mobiliteitsorganisatie VAB kreeg vanochtend opvallend meer oproepen voor ongevallen binnen via zijn alarmcentrale. De regen verraste verschillende bestuurders. De VAB-wegenwachters moesten vandaag al 30 procent meer tussenbeide komen voor ongevallen, vooral met blikschade.

Volgens VAB moeten automobilisten en fietsers nog wennen aan de koudere temperaturen en de natte bladeren op wegen en fietspaden. Daardoor is er vandaag 30 procent meer uitgerukt voor ongevallen in vergelijking met een “gemiddelde” dinsdag in september. De mobiliteitsorganisatie gebruikt die dag als referentiepunt omdat de situatie op de weg dan gunstig is.

De mobiliteitsorganisatie raadt chauffeurs aan om voldoende afstand te houden, ervoor te zorgen dat de koplampen correct zijn afgesteld en om niet te bruusk te remmen.



Fietsers zorgen er dan weer best voor dat ze hun remmen goed controleren, hun zadel niet te hoog zetten en hun banden niet te hard oppompen.

