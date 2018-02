VAB: "Helft van automobilisten weet na een jaar nog steeds niet of wagen LEZ in mag" IB

01 februari 2018

05u00

Bron: Belga 7 Vijf op de tien Belgische automobilisten blijkt nog steeds niet te weten of ze met hun wagen een lage-emissiezone (LEZ) in mogen, acht op tien geeft de signalisatie een onvoldoende en slechts 42 procent is ervan overtuigd dat de LEZ voor een betere luchtkwaliteit zorgt. Dat blijkt uit een onlinesteekproef die mobiliteitsclub VAB liet uitvoeren onder tweeduizend Belgen.

VAB stelt aan Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) voor om - zoals in het Brussels Gewest - bij de voor oudere wagens verplichte jaarlijkse autokeuring op het keuringsbewijs te vermelden of en tot wanneer de wagen in kwestie steden met een LEZ binnen mag. Daarnaast zouden verkeers- en navigatie-apps een LEZ moeten aangeven, zodat gebruikers weten wanneer ze er een binnenrijden.

Het kabinet van minister Weyts laat in een reactie weten dat er binnenkort inderdaad informatie zal worden meegegeven bij de autokeuring. Daarop zal allicht niet expliciet staan of een voertuig een LEZ in mag, onder meer omdat in Vlaanderen en Brussel verschillende voorwaarden worden gehanteerd. De eigenaar verneemt wel dat zijn voertuig voortaan of vanaf een bepaalde datum onder de LEZ-wetgeving valt en wordt doorverwezen naar een website met meer informatie.

Boetes

Weyts stelt dat er sowieso tegen 20 mei aanpassingen moeten gebeuren aan het computersysteem van de keuringssystemen en dat de voornoemde ingreep zal worden meegenomen in die geplande update. VAB merkt nog op dat er van maart (de eerste maand van boetes voor LEZ-overtredingen) tot november van vorig jaar 77.102 boetes werden uitgeschreven voor Belgen die foutief de Antwerpse LEZ inreden, goed voor meer dan 10 miljoen euro.

De meeste boetes dateren van de eerste maanden, maar in november was er toch weer een lichte stijging, hoewel de knip in de Leien toen al een feit was en heel wat bestuurders ontmoedigde om met de wagen Antwerpen binnen te rijden.

Onwetendheid blijft groot

Het aantal onwetenden blijft dus groot, stelt de mobiliteitsvereniging opnieuw, en in 2020 dreigen met de geplande verstrenging van de LEZ-voorwaarden nog eens 900.000 van de huidige wagens Antwerpen niet meer binnen te mogen. Als ook die automobilisten onwetend het verbod overtreden en een zware boete krijgen, zal het draagvlak voor de LEZ afnemen, klinkt het.