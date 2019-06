VAB pleit voor mobiliteitsfonds en ‘intelligente tolheffing’ op Antwerpse en Brusselse ring Organisatie vraagt beter onderhoud, beter openbaar vervoer en meer fietsinvesteringen TT

10 juni 2019

14u34

Bron: Belga 4 De mobiliteitsorganisatie VAB pleit voor de oprichting van een mobiliteitsfonds dat moet instaan voor de financiering van de prioritaire mobiliteitsinvesteringen. Dit mobiliteitsfonds wordt gespijsd met de inkomsten van de jaarlijkse verkeersbelastingen, de inschrijvingstaks en het deel van de verkeersboetes dat Vlaanderen ontvangt. Het geld moet dienen voor het structureel onderhoud van de verkeersinfrastructuur, de kwaliteitsverbetering van openbaar vervoer en fietsvoorzieningen.

Zonder dergelijk mobiliteitsfonds lopen we het risico dat al het beschikbare geld naar de nieuwe projecten zoals Oosterweel en Brusselse ring gaat, meent VAB. Als de Vlaamse overheid geen geld heeft voor deze nieuwe weginfrastructuur, dan kan ze de gebruikers van de Antwerpse en Brusselse ring via een intelligente tolheffing mee laten betalen voor deze zware investeringen.

VAB wil dat de overheid de volgende tien jaar garantie biedt dat belangrijke mobiliteitsinvesteringen ook kunnen gebeuren. VAB schat dat een extra budget van 15 miljard euro gespreid over tien jaar nodig is in Vlaanderen om mee de modal-shift mogelijk te maken en de basisinfrastructuur op niveau te houden.

VAB motiveert haar vraag voor de oprichting van een mobiliteitsfonds met de vaststelling dat in Vlaanderen verder onderhoudsachterstand blijven oplopen, want 25 procent van onze gewestwegen vertoeft in slechte staat. Van de ongeveer 3.000 bruggen en tunnels heeft 1 op 3 (900 tot 1.000 bruggen) een grondig onderhoud nodig binnen dit en 10 jaar (vanwege hun zeer hoge leeftijd van 60 jaar of meer) en moet waarschijnlijk 1 op 10 (250 à 300) volledig vervangen worden.

Focus op openbaar vervoer en fiets

Andere vaststelling is dat voorbeelden in het buitenland meer en meer op openbaar vervoer en fiets focussen. Steden kampen met een toenemende verkeersdruk en zien de oplossing in zware investeringen in de capaciteit en doorstroming van tram en bus, in de organisatie van overstapmogelijkheden van fiets of auto op openbaar vervoer en in de uitbouw van een goede fietsinfrastructuur.

Ook Vlaanderen zou de volgende tien jaar zwaar moeten investeren in de capaciteit en snelheid van het openbaar vervoer en de focus leggen op de bereikbaarheid van de dertien centrumsteden en de achtergebleven regio's zoals Limburg en West-Vlaanderen.

Lees ook: Vlaamse administratie pleit bij De Wever voor rekeningrijden en koolstofheffing