Vaarwel C-130, welkom A400M redactie Bron: Belga

09 oktober 2020

21u06 6 FOTO'S Het eerste van acht bestelde nieuwe A400M Atlas-transportvliegtuigen voor Defensie is na een welkomstvlucht over verschillende Luxemburgse en Belgische steden geland op de militaire luchthaven van Melsbroek. De Airbus is de opvolger van de legendarische C-130 Hercules.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Zoals de luchtvaarttraditie het wil, werd de eerste van de Airbus A400M-transportvliegtuigen bij aankomst na de vlucht vanuit Luxemburg rijkelijk besproeid door de brandweerlui. Aanwezig op de militaire luchthaven waren de Belgische defensieminister Ludivine Dedonder en haar Luxemburgse ambtgenoot François Bausch. Het toestel zal immers opereren binnen een Belgisch-Luxemburgse eenheid.

Dedonder prees de “excellente” samenwerking tussen België en Luxemburg, dat kadert in de uitbouw van een Europese defensie die de minister wil steunen. Ook Bausch verheugde zich over de samenwerking. De vliegtuigen zullen worden gebruikt “zonder onderscheid van nationaliteit”, onderstreepte hij. De Luxemburgers, die zo voor het eerst sinds 1968 over een eigen militaire vliegtuig beschikken, leveren drie bemanningsteams (zes piloten en zes loadmasters).

134 miljoen euro

In totaal heeft België acht A400M-toestellen besteld, waarvan één voor rekening van Luxemburg, om de huidige C-130's te vervangen. De totale aanbesteding is goed voor 134 miljoen euro op 30 jaar. Om de gigantische toestellen onder te brengen wordt een nieuwe hangar van ruim 13.500 vierkante meter gebouwd in Melsbroek. De bouwkost van die loods bedraagt net geen 50 miljoen euro.

Ook de ontwikkeling van het vliegtuig zelf heeft veel voeten in de aarde gehad. Het programma, een samenwerking tussen België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk en Spanje, werd geteisterd door vertragingen en technische moeilijkheden. Al in juni 2008 werd het eerste prototype in Sevilla gefêteerd in aanwezigheid van koning Juan Carlos, maar het duurde nog tot december 2009 vooraleer een eerste toestel de lucht inging. Toen hoopten Luxemburg en België nog dat ze hun eerste exemplaar in respectievelijk 2017 en 2018 zouden ontvangen. De totale kostprijs steeg van twintig naar meer dan dertig miljard euro.

Maar intussen zijn er 93 toestellen in gebruik en volgens commandant Thierry Dupont van de Luchtcomponent gaat het om een echte “gamechanger”. De A400M, die tactische missies en strategische vluchten tot 5.400 kilometer kan uitvoeren, moet een leemte vullen die Europese legers herhaaldelijk hebben moeten vaststellen op vlak van luchttransport. Het vliegtuig heeft een lengte van 45 meter en een spanwijdte van 42 meter en kan niet enkel zwaar materiaal en personeel vervoeren, maar boven vijandig gebied ook voertuigen en tot 116 parachutisten droppen. Het kan ook ingezet worden voor evacuatiemissies en kan andere vliegtuigen bijtanken in de lucht.