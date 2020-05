UZ Leuven start met grootschalige studie naar beloftevolle therapie voor coronapatiënten KVDS

07u43 6 Het UZ Leuven is van start gegaan met een grootschalige klinische studie naar een mogelijke therapie voor coronapatiënten. “We willen testen of het geven van antistoffen uit plasma van genezen patiënten in een vroeg stadium ertoe leidt dat minder zieke coronapatiënten beademing nodig hebben”, aldus professor Geert Meyfroidt, die het onderzoek coördineert.

Patiënten behandelen met plasma van mensen die genezen zijn van dezelfde ziekte, heeft in het verleden al zijn nut bewezen. Het plasma van genezen mensen bevat immers antistoffen die het immuunsysteem van een zieke kunnen helpen om de aandoening te bestrijden. “Plasmatransfusie is ook een beloftevolle therapie voor Covid-19-patiënten en kan op korte tijd beschikbaar worden voor een grote groep patiënten in heel Europa”, aldus Meyfroidt.

Buurlanden

Er zijn evenwel nog heel wat wetenschappelijke vragen rond. “Daarom is gefundeerd en goed voorbereid wetenschappelijk onderzoek zo belangrijk”, gaat hij verder. “Onze buurlanden doen gelijkaardige studies en op Europees niveau plannen we om de studies op dezelfde manier uit te voeren en de resultaten gezamenlijk te analyseren.”





Het Rode Kruis deed enkele weken geleden een oproep aan genezen coronapatiënten om plasma te doneren. Daarin zal gezocht worden naar antistoffen om zieke coronapatiënten te helpen.

Een speciale website daarrond kreeg al duizenden bezoekers. Er registreerden zich al 359 mensen met het juiste profiel, zij zullen de komende dagen verder gescreend worden. Iedereen kan zich er nog altijd aanmelden. Begin deze maand gaven de eerste Covid-19-positieve patiënten ook al hun goedkeuring om aan de studie deel te nemen.

Als de toediening van het plasma veilig en werkzaam blijkt, zou het product daarna voor alle ziekenhuizen met coronapatiënten beschikbaar gemaakt kunnen worden.

Samenwerking

De studie is een samenwerking tussen universitaire en niet-universitaire ziekenhuizen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, waarbij UZ Leuven de coördinatie doet. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) financiert ze. Het onderzoek zou over een jaar klaar moeten zijn.

