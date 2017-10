UZ Leuven plaatst eerste nieuwe biologische hartklep die langer meegaat kv

Bron: Belga 0 thinkstock In het UZ Leuven is enkele weken geleden met succes voor het eerst een biologische hartklep van de nieuwe generatie ingeplant, die in vergelijking met de bestaande langer meegaat. Ze kan daardoor al bij patiënten tussen 50 en 65 jaar oud ingeplant worden. De betrouwbaarheid van de nieuwe hartklep werd de afgelopen tien jaar bestudeerd aan het UZ Leuven en de KU Leuven.

Vandaag heeft iemand met een defecte aortaklep de keuze tussen een mechanische of biologische klep. Een mechanische gaat levenslang mee, maar heeft als nadeel dat je al die tijd bloedverdunners moet nemen en dat de klep een tikkend geluid maakt. Bij een biologische klep, gemaakt van varkens- of runderweefsel, hoeft de patiënt geen medicijnen in te nemen en hoor je geen geluid. Dit type van klep is na tien tot vijftien jaar echter aan vervanging toe wegens verkalking, waardoor slijtage optreedt. Het verkalkingsproces gaat sneller bij jongere patiënten.

Bewerkt runderweefsel

Het bedrijf Edwards Lifesciences fabriceerde van runderweefsel dat bewerkt is met een nieuwe conserveringstechnologie de Inspiris-hartklep, die minder kalk afzet en minder verslijt. "Het ziet ernaar uit dat we met dit type ook vijftigers en jonge zestigers kunnen laten profiteren van de voordelen van een biologische hartklep, zonder dat ze op latere leeftijd moeten terugkeren voor een tweede hartklepvervanging", aldus de Leuvense hartchirurg Bart Meuris. Bijkomend voordeel is dat voor de vervanging van de hartklep geen openhartoperatie meer nodig is, maar deze kan ingebracht worden via een katheter in de lies.

Primeur voor ons land

In juni 2017 kreeg de eerste patiënt ter wereld in Londen een Inspiris-hartklep ingeplant. UZ Leuven had de primeur voor ons land en stond mee aan de wieg van de nieuwe ontwikkeling. Edwards Lifesciences droeg de cardiochirurgen van het UZ Leuven en de KU Leuven een tiental jaar geleden op, een experimentele studie te doen naar de nieuwe hartklep.

In ons land is de terugbetaling van de ingreep gepland vanaf 2018. In het UZ Leuven ondergaan jaarlijks gemiddeld 700 mensen een hartklepoperatie, van wie de helft een nieuwe aortaklep krijgt. Negentig procent van deze patiënten kiest voor een biologische hartklep.