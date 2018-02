UZ Leuven past omstreden brief aan BHL/ KAV

17 februari 2018

05u40 2 Patiënten die het gevoel hebben dat ze in het UZ Leuven anders behandeld werden omdat ze niet op een eenpersoonskamer lagen, kunnen een klacht indienen. Het ziekenhuis past intussen de omstreden brief aan.

Het UZ Leuven heeft een intern onderzoek geopend naar de communicatie over het kamerbeleid. "Er komt een nieuwe brief," zegt gedelegeerd bestuurder Marc Decramer. In de huidige staat te lezen dat patiënten op een eenpersoonskamer de garantie krijgen dat de ingreep volledig wordt uitgevoerd door een staflid, terwijl de operatie van mensen op een meerpersoonskamer gedeeltelijk kan worden uitgevoerd door "een collega-staflid of assistent in opleiding (onder supervisie van een staflid)". "Dat wekt de perceptie dat alléén wie voor een privékamer koos door de prof geopereerd wordt. Wij garanderen dit echter voor álle patiënten die daarop aandringen." Verschil blijft evenwel dat mensen op een eenpersoonskamer er niet eens naar hoeven te vragen.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) raadt alle patiënten die zich benadeeld voelen aan hun mutualiteit te contacteren. "Het ziekenfonds zal hen verdedigen en dus een klacht indienen." Het parket van Leuven heeft zelf nog geen initiatief genomen om de feiten te onderzoeken.

Professor Paul De Leyn, hoofd Chirurgie van het UZ Leuven, verdedigt het beleid van het ziekenhuis en ontkent dat er sprake is van een klassensysteem: "de kwaliteit van de zorg is identiek dezelfde", zegt hij, onafhankelijk van de keuze voor een eenpersoons- of meerpersoonskamer. Lees het hele verhaal in onze abonneezone.

Meer over UZ Leuven

gezondheid