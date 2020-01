UZ Leuven onderzoekt "aantal" mogelijke besmettingen coronavirus in ons land: al zes stalen negatief FT

27 januari 2020

14u52 40 Er is nog geen melding van een besmetting in ons land, maar er werden de afgelopen dagen wel al zes stalen getest op het coronavirus. Die bleken uiteindelijk negatief. Het UZ Leuven onderzoekt momenteel nog “een aantal binnengebrachte stalen”, maar wil niet kwijt hoeveel het er zijn.

Het aantal besmettingen wereldwijd neemt toe, maar in Europa zijn er tot nog toe ‘amper’ drie patiënten die drager zijn van het coronavirus - alledrie zijn het Franse staatsburgers. “Ook wij kregen de afgelopen dagen zes stalen binnen, maar die bleken allemaal negatief”, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).

Vorig weekend nog was er even paniek toen een mogelijk besmette man het Brusselse Sint-Pietersziekenhuis werd binnengebracht, al bleek hij gewoon griep te hebben. Het ziekenhuis in de Marollen is aangeduid als behandelplaats omdat er isoleercellen zijn.

Alle binnengebrachte stalen voor ons land worden onderzocht in het Nationaal Referentie Centrum Respiratoire Pathogenen van het UZ Leuven. Daar onderzoekt men momenteel nog een aantal stalen van mogelijk besmette Belgen. “Al kunnen we niet zeggen hoeveel het er precies zijn”, klinkt het. “Er is geen reden tot paniek en alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Het is niet de bedoeling dat er voor het Brusselse ziekenhuis gekampeerd wordt.”