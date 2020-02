UZ Leuven legde klacht neer tegen onbekenden na mislukte operatie waarbij 3 Limburgers blind werden aan één oog Dirk Selis

22 februari 2020

05u51 530 Het parket van Leuven voert een onderzoek naar drie Limburgers die in 2017 aan één oog blind raakten na een routineoperatie in het UZ Leuven. De drie slachtoffers dienden een klacht in tegen het UZ Leuven en de behandelende arts voor onopzettelijke slagen en verwondingen. Ook het UZ Leuven diende vervolgens een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen onbekenden.



De drie mislukte oogoperaties werden uitgevoerd in de zomer van 2017. Op 18 augustus 2017 ondergingen zowel Leen Janssens (42) uit Lommel als Jos Mulders (74) uit Bree een zogenaamde glasvochtoperatie in het UZ Leuven, een routineklus voor oogartsen. Kort na de operatie bleek dat beide patiënten een blijvende blindheid aan één oog hadden opgelopen. Veertien dagen na de twee mislukte operaties raakte opnieuw een Limburgse patiënt - een 51-jarige vrouw uit Maasmechelen - blind aan één oog na een glasvochtoperatie in het UZ Leuven.

Topdokters

Die eerste glasvochtoperatie bij Leen in april 2017 werd uitgevoerd onder toezicht van de vermaarde oogchirurg S., op dat moment te zien in het vierde seizoen van Topdokters op Vier. In die reeks toonde S. aan kijkend Vlaanderen ook een wereldprimeur, waarbij hij als eerste oogchirurg ooit met een robot een klonter uit de ader van een netvlies wist te verwijderen. “Ik wil mensen weer kunnen laten zien”, zei S. hier destijds over in een interview. Het is nog onduidelijk wat er precies misliep tijdens de oogoperaties.

Intern onderzoek

“Op 18 augustus en 1 september 2017 ondergingen drie patiënten met oogproblemen in UZ Leuven een vitrectomie of glasvochtoperatie”, reageert woordvoerder Suzy Van Hoof van het UZ Leuven. “Daarbij wordt het glasvocht in het oog vervangen door een vloeistof, gas of olie. Waar patiënten normaal weer beter zien na enkele weken, trad bij deze drie patiënten om nog onverklaarbare redenen een probleem op, met blindheid aan het geopereerde oog tot gevolg. UZ Leuven bracht het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) op de hoogte en startte een uitgebreid intern onderzoek, waarbij elke mogelijke piste naar de oorzaak in detail onderzocht werd. De medische procedures en operatieprocedures werden onder de loep genomen. Ook de gebruikte materialen tijdens de ingreep, zoals vloeistoffen en geneesmiddelen, werden aan een ernstige inspectie onderworpen. Helaas werd er geen oorzaak gevonden.”

Klacht tegen onbekenden

“UZ Leuven diende vervolgens een klacht met burgerlijke partijstelling in tegen onbekenden”, gaat Van Hoof verder. “Daarmee wil het ziekenhuis aantonen dat het tot het uiterste blijft gaan om elke mogelijke oorzaak te onderzoeken. Het ziekenhuis werkt aan het gerechtelijk onderzoek loyaal mee. Ook met de betrokken patiënten blijft UZ Leuven in contact staan.Omdat het dossier nu in handen van de onderzoeksrechter is, kan het ziekenhuis verder geen uitspraken doen. Communicatie kan enkel verlopen via het Openbaar Ministerie. UZ Leuven respecteert en vertrouwt het verloop van de rechtsgang.”

Zwaar aangedaan

“UZ Leuven leeft enorm mee met de patiënten. Zij kregen van in het begin medische en psychologische begeleiding van het ziekenhuis aangeboden. Meer dan twee jaar later zijn ook de betrokken artsen en zorgverleners nog altijd zwaar aangedaan van wat er gebeurd is. Het feit dat er geen duidelijke oorzaak gevonden werd, maakt het extra moeilijk. Zodra er nieuwe informatie bekend is en het gerechtelijke onderzoek is afgesloten, zal UZ Leuven daarover communiceren. Eerder kan het ziekenhuis geen informatie geven om het onderzoek niet te belemmeren”, besluit Van Hoof.