UZ Leuven behandelt Belgische kankerpatiënt met gloednieuwe immuuntherapie SVM

08 augustus 2018

17u19

Bron: Belga 0 Het UZ Leuven heeft vorige week voor het eerst in ons land een kankerpatiënt behandeld met CAR-T-cellen, een gloednieuwe vorm van immuuntherapie. Het gaat om iemand die aan de ziekte van Kahler lijdt, de tweede meest voorkomende vorm van beenmergkanker. De resultaten van studies met deze therapie, die sinds een tweetal jaren wereldwijd lopen, zijn veelbelovend.

Bij deze nieuwe behandeling worden afweercellen van de patiënt gebruikt, die genetisch gemodificeerd werden in een geavanceerd Amerikaans laboratorium. Hierdoor kunnen deze cellen de kankercel herkennen en aanvallen. De gewijzigde afweercellen richten zich op specifieke eiwitten die vrij uniek zijn voor deze kankercel en weinig voorkomen op gezonde cellen. Omdat nog niet voor alle tumoren zo'n eiwit gevonden is, is de behandeling voorlopig maar bij een beperkt aantal types kanker succesvol. Een van de tumoren waarvoor zo'n eiwit gevonden is, betreft de ziekte van Kahler.

Wereldwijd lopen dertien studies waarbij de therapie getest wordt op kankerpatiënten waarvoor er geen andere behandeling meer mogelijk is. "Voorlopig ziet het ernaar uit dat de CAR-T's de ziekte effectief kunnen bestrijden. Een meerderheid van de patiënten reageert goed op de behandeling. Ze kunnen op korte termijn wel last krijgen van bijwerkingen, maar die zijn zelden ernstig en van korte duur", aldus Michel Delforge (UZL). Het voordeel in vergelijking met andere vormen van immuuntherapie is dat deze gebruik maakt van eigen cellen van de patiënt. Hierdoor is geen geschikte donor nodig en worden de cellen ook niet afgestoten.

Voorlopig lijkt de CAR-T-techniek vooral goed te werken bij kankers in het bloed, maar er zijn ook plannen om de behandeling uit te breiden naar kankers van het spijsverteringsstelsel. Op termijn hoopt de dienst hematologie van het UZ Leuven de therapie te kunnen inzetten voor een grotere groep patiënten met een agressieve, resistente vorm van kanker of met een hoog risico op herval. Wegens de beperkte capaciteit van de labo's die cellen modificeren, komen voorlopig echter alleen patiënten in aanmerking die geen andere optie meer hebben.