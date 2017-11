UZ Gent stelt één plek voor waar alle hulp voor slachtoffers van seksueel geweld terecht kunnen



Wie slachtoffer wordt van seksueel geweld, kan voortaan terecht op één adres. In het UZ Gent is een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) geopend. Daar wordt samengewerkt met het parket, de politie het DNA-labo en de UGent. Belangrijkste punt: het slachtoffer staat centraal, en alle hulp komt naar daar.

“Voordien moesten slachtoffers nog van hot naar her waarbij ze verschillende keren hun verhaal moesten doen”, zegt Professor Kristien Roelens, gynaecologe in het UZ. “Maar uit onderzoek blijkt dat de zorg in de acute fase cruciaal is om later het trauma te kunnen verwerken. Concreet wordt het slachtoffer in het ZSG opgevangen door gespecialiseerd personeel, en staat er een netwerk van specialisten op medisch, psychologisch, politioneel en juridisch vlak, staat voor hen klaar."

"Er wordt ook bewijsmateriaal verzameld en bewaard. Zo kan het slachtoffer kiezen om direct of op een later tijdstip klacht in te dienen. Naast de medische en psychische hulp, moet het slachtoffer ook gewoon een douche kunnen nemen en bekomen.”

24 op 7

Het centrum is verbonden aan het UZ Gent en dus permanent toegankelijk (24/7). De Gentse politie steunt het initiatief alvast 100%. “We hebben 20 zedeninspecteurs opgeleid”, zegt korpschef Filip Rasschaert.

“Sinds de start op 23 oktober werden die al 4 keer ingezet. Zij staan in voor het onthaal van de slachtoffers, de eventuele begeleiding naar het ZSG en het verhoor van de slachtoffers. Dat verhoor gebeurt pas nadat het slachtoffer beslist heeft om klacht in te dienen en gebeurt op het ZSG. In de begeleiding van het slachtoffer stellen we ons in eerste plaats als mens op, niet als politie. Zo is de zedeninspecteur in burger gekleed en gebeurt de overbrenging van het slachtoffer naar het ZSG in een anoniem voertuig.”

De initiatiefnemers hopen dat slachtoffers nu meer geneigd zullen zijn aangifte te doen. Naar schatting doet 90% (!) dat niet, en als het gaat over seksueel geweld binnen de familie stijgt dat zelfs tot 97% (!!). In Brussel en Luik is een gelijkaardig ZSG opgestart.