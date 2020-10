UZ Gent start met laatste fase ontwikkeling coronavaccin: zo kan je je aanmelden als testpersoon SVL

06 oktober 2020

13u11

Bron: Belga 8 Het UZ Gent start met een grootschalig 'fase 3'-onderzoek naar de doeltreffendheid van een coronavaccin, waarvoor het 2.000 proefpersonen zal inenten. Het gaat om drie kandidaat-vaccins waarvan geweten is dat ze geen ernstige bijwerkingen hebben. Het ziekenhuis zoekt naar personen vanaf 18 jaar oud, die tot 25 km van het UZ Gent wonen en nog niet eerder besmet zijn geweest met het virus. Tegen de zomer van 2021 hoopt men in Gent het vaccin klaar te hebben.

In het CEVAC (het Centrum voor Vaccinologie van de UZ Gent, red.) voeren onderzoekers al maandenlang studies uit naar een langverwacht vaccin dat mensen beschermt tegen het coronavirus. Vandaag kondigt het centrum zogenaamde 'fase 3-studies' aan. Een laatste horde in de race naar een doeltreffende farmaceutische samenstelling. Die zal mensen beschermen tegen het coronavirus, of er ten minste voor zorgen dat de ziekte gemiddeld minder ernstig verloopt dan normaal.

Niet iedereen komt in aanmerking voor een vaccinatie, maar in de laatste fase hebben wetenschappers de belangrijkste risico's en bijwerkingen wel uitgesloten. Wat betekent dat voor de meer dan 2.000 deelnemers vooral diversiteit en bereikbaarheid door studieteams een rol speelt. Het UZ zoekt naar personen vanaf 18 (en tot 99) jaar oud, die tot 25 km van het UZ Gent wonen. Deelnemers mogen nog geen COVID-19 doorgemaakt hebben. Ook zwangere vrouwen komen niet in aanmerking. CEVAC is op zoek naar mensen van alle leeftijdscategorieën, maar zeker ook naar kandidaten ouder dan 55 jaar.

De helft van de deelnemers aan de studie zal in deze laatste fase het studievaccin toegediend krijgen. De andere helft een placebo. In wetenschappelijke kringen omschrijft men dat als een ‘dubbelblinde studie’. Noch de deelnemers noch de artsen weten wie het vaccin toegediend krijgt. Een onpartijdige garantie die de resultaten van de vaccinstudie onweerlegbaar zullen maken.

Als alles goed gaat, hopen we om het uiteindelijke vaccin tegen de zomer van 2021 toe te dienen. Isabel Leroux-Roels, professor en diensthoofd UZ Gent

Geschikte regio

De regio rond het UZ Gent is een gebied dat geschikt is voor het onderzoek. “Om dit soort studies te kunnen doen, moet de besmettingsgraad in de regio hoog genoeg zijn”, zegt professor en diensthoofd Isabel Leroux-Roels. “We moeten kunnen nagaan hoe groot de besmettingsgraad is onder de deelnemers en in welke mate het vaccin bescherming biedt. De deelnemers - die we gedurende 1 jaar nauwgezet opvolgen - moeten dus vaak genoeg blootgesteld worden aan het virus", kadert Leroux-Roels. “Deelnemers worden tijdens de studie nauwgezet opgevolgd. Wanneer een deelnemer een fysieke klacht heeft die wijst op een mogelijke COVID-19-besmetting, dan zal hij of zij zich moeten aanmelden in het studiecentrum voor een test of volgt er een huisbezoek.”

Het eerste Belgische coronavaccin zal - ondanks dat dit de laatste fase is - wel nog even op zich laten wachten. “Als alles goed gaat, hopen we om het uiteindelijke vaccin tegen de zomer van 2021 toe te dienen”, vertelt Leroex-Roels. “Maar een aantal bedrijven staan al verder dan wij. Daarvan verwachten we dat de vaccins - in het beste scenario - al in maart of april beschikbaar zullen zijn.”

Onbekende vaccins

Het centrum kiest ervoor om niet toe te lichten over welke drie vaccins het precies gaat. Wereldwijd lopen er talloze studies naar ernstige en minder traditioneel samengestelde vaccins. Wel is het geweten dat het centrum samenwerkt met het Duitse Curevac, een topkandidaat waarvan de Europese Unie al interesse toont om 225 miljoen vaccins aan te kopen indien het zijn doeltreffendheid bewijst. Ook werden in Gent al succesvol proefpersonen onderworpen aan een kandidaat van het Amerikaanse Johnson&Johnson.

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus, en de grootschalige wetenschappelijke studie die daarop is gevolgd, vragen bijkomende inspanningen van het CEVAC. Die richt daarom een nieuwe unit voor COVID-19-studies op en werft bijkomende medewerkers, vooral artsen en studieverpleegkundigen, aan om de operatie rond te krijgen.

Kandidaat-deelnemers kunnen meer informatie vinden op www.uzgent.be/cevac-covid19-fase3.

