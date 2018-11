UZ Gent rekent forse meerkost aan voor ingewikkelde dossiers of tweede opinie, De Block niet akkoord SVM

09 november 2018

19u33

Bron: VTM Nieuws 8 In het UZ Gent wordt een forse meerkost aangerekend voor ingewikkelde dossiers en voor een tweede opinie als patiënten langskomen met hun dossier van een ander ziekenhuis. Die extra kosten worden aangekondigd op affiches die in het ziekenhuis hangen. Volgens organisaties van patiënten mag dat niet en ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block verzet zich ertegen. Het UZ zegt alvast vast te houden aan de regeling, maar is niet het enige ziekenhuis dat extra kosten aanrekent.

In het UZ Gent hangt sinds twee weken op verschillende afdelingen een affiche waarop staat dat patiënten in sommige gevallen extra moeten betalen. Het gaat om een meerkost van 58,86 euro, die niet terugbetaald wordt door het ziekenfonds. De extra kosten worden aangerekend voor zowel een eerste afspraak in het kader van een ingewikkeld dossier als voor een tweede opinie op vraag van de patiënt. Een arts moet je hele dossier dan bestuderen en dat kost tijd, verdedigt het ziekenhuis zich.

“Geen nodeloos beroep op expertise”

Veel patiënten stellen zich vragen bij de maatregel, maar de woordvoerster van het UZ Gent verklaart de meerkost door de tijd van de artsen in rekening te brengen. “We willen voor onze patiënten voldoende ruimte maken en daar komt een kost bij kijken”, aldus Karlien Wouters. Met de maatregel voor de ingewikkelde dossiers wil het UZ Gent dan weer vermijden dat patiënten nodeloos beroep doen op hun expertise. “We willen dat mensen die academische zorg nodig hebben geholpen kunnen worden in het ziekenhuis.”

“Spijtige zaak”

Ilse Weeghmans, de directrice van het Vlaams patiëntenplatform, vindt de maatregel een spijtige zaak. Het UZ Gent heeft intussen wel beslist dat het patiënten beter wil uitleggen waarom de maatregel genomen wordt.

Uit een rondvraag van VTM Nieuws blijkt dat het UZ Gent niet het enige ziekenhuis is dat een extra kost aanrekent voor een tweede opinie. In het UZA, in Antwerpen, betaal je een vaste kost van 165 euro. Want, zeggen ze daar, bij een tweede opinie gaat een arts je dossier opnieuw grondig analyseren en daar staat een meerkost tegenover. Volgens De Block is een ‘second opinion’ gewoon een nieuwe consultatie waarvoor het normale tarief betaald moet worden en dus geen extra kosten aangerekend mogen worden. De zaak van de zogenaamde ingewikkelde dossiers zal de minister verder onderzoeken.