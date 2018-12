UZ Gent ook in beroep veroordeeld in loondiscussie: ziekenhuis moet achterstallige lonen toch uitbetalen kg

14 december 2018

17u29

Bron: Belga 1 Twaalf statutaire personeelsleden van het Universitair Ziekenhuis Gent hebben van het Gentse hof van beroep gelijk gekregen in een discussie rond achterstallige lonen. Dat meldt de vakbond VSOA, die de zaak aanhangig maakte. "Het UZ Gent moet retroactief, vanaf het eerste loontekort, met interest bijbetalen aan de betrokken personeelsleden", zegt voorzitter Serge Meeuws van VSOA.

Volgens de vakbond oordeelde het hof net als de rechtbank in eerste aanleg dat het UZ de regels van haar eigen geldelijke statuut niet correct heeft toegepast voor een groep van het personeel, waaronder de twaalf statutaire medewerkers.



"Dat statuut bepaalt dat de personeelsleden ten allen tijde het salaris moeten ontvangen dat overeenstemt het hun geldelijke anciënniteit. Maar binnen het UZ Gent bestaat al jaren een praktijk waarbij die anciënniteit met een of meerdere stappen gereduceerd wordt bij de overgang naar een hogere salarisschaal”, aldus Meeuws.



Daardoor zou het loon van een deel van het personeel minder stijgen dan het statuut voorschrijft. Voor sommigen lopen de achterstallige lonen op tot meer dan 25.000 euro.

Al eerder gewaarschuwd

Het UZ Gent was eerder ook al door het Rekenhof op de vingers getikt voor die praktijken, zegt de vakbond.



"Betreurenswaardig is dat het UZ Gent vóór de uitspraak in beroep, vele personeelsleden ertoe heeft aangezet om een overeenkomst met haar te sluiten waarin zij genoegen hebben moeten nemen met minder, in ettelijke gevallen veel minder, dan waar zij volgens de rechter recht op hebben. De personeelsleden die deze overeenkomst ondertekend hebben, zijn de grote verliezers in dit dossier”, klinkt het.



Het Universitair Ziekenhuis Gent reageert nog niet op de uitspraak van het hof van beroep.