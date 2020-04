UZ Gent onderzoekt rouwbeleving familie bij overlijden van Covid-19-patiënten JG

23 april 2020

17u09

Bron: Belga 0 Het UZ Gent onderzoekt hoe nabestaanden bij het overlijden van Covid-19-patiënten hun rouw beleven. Door de strenge quarantainemaatregelen is afscheid nemen vaak niet mogelijk. Er is ook minder ruimte voor afscheidsrituelen en steun van vrienden en familie is er vaak met de nodige afstand. De dienst Geriatrie en de Palliatieve eenheid van het UZ Gent roepen nabestaanden op om via vragenlijsten hun ervaringen te delen.

Met een grootschalige bevraging wil onderzoeker Liesbeth Van Humbeeck in kaart brengen welke impact de huidige situatie heeft op het welzijn van mensen die een dierbare hebben verloren.

"We willen onderzoeken hoe het rouwproces zich bij hen ontvouwt, hoe ze het afscheid beleven, wat hen heeft geholpen of gehinderd. Zo willen we nieuwe inzichten verwerven en aanbevelingen formuleren rond rouwzorg in tijden van een pandemie."

De onderzoekers peilen naar het rouwproces en het psychosociaal welbevinden van nabestaanden aan de hand van vier vragenlijsten. De eerste vragenlijst wordt zo snel mogelijk na het overlijden ingevuld. De andere vragenlijsten volgen 2, 7 en 13 maanden na het overlijden.

"Sommige mensen vinden nieuwe manieren van afscheid nemen, andere stellen de afscheidsrituelen uit", zegt Van Humbeeck. "Omdat we afstand moeten houden, kunnen vrienden en familie minder nabij zijn. Soms nemen ze ook geen contact op omdat ze zelf onder druk staan of zich onzeker voelen door de pandemie."

Familieleden van een overleden Covid-19-patiënt van de eerste en tweede graad kunnen deelnemen aan het onderzoek. Dat zijn de echtgenoot of partner, ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders en kleinkinderen van de overledene. Deelnemers moeten 18 jaar of ouder zijn en in België of Nederland wonen. Wie wil deelnemen, kan mailen naar rouwcovid19@uzgent.be.