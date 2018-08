UZ Gent krijgt 'springbalie': met druk op de knop wordt open onthaal meteen afgesloten SVM

23 augustus 2018

10u42

Bron: Belga 0 In het Gentse Universitair Ziekenhuis heeft de spoedgevallendienst een nieuwe vleugel in gebruik genomen. Als eerste Belgisch ziekenhuis wordt er voortaan gebruik gemaakt van een zogenaamde 'springbalie'. Dat betekent: bij agressie of besmettingsgevaar kan met een druk op de knop het open onthaal omgevormd worden tot een afgesloten ruimte.

Het Universitair Ziekenhuis Gent is één van de grootste ziekenhuizen in Vlaanderen met 6.000 medewerkers en dagelijks ruim 3.000 patiënten. De spoedgevallendienst moest uitgebreid worden, want in vergelijking met tien jaar geleden melden zich 24 procent meer spoedpatiënten aan. "Dankzij een gedeeltelijke verbouwing en een deel nieuwbouw hebben de patiënten nu meer comfort en privacy. De acute zorgzone -het zenuwcentrum van de spoedgevallendienst- kreeg zes nieuwe behandelboxen en een extra triagelokaal", zegt het UZ Gent.

De wachtzaal, het onthaal en de ambulancehal zijn vernieuwd, en het UZ heeft als eerste Belgisch ziekenhuis een zogenoemde springbalie. "Met één druk op de knop kan de onthaalmedewerker het open onthaal omvormen tot een afgesloten ruimte. Dat kan nodig zijn bij agressie of ernstig besmettingsgevaar. Het onthaal is ook beter afgeschermd zodat patiënten hun verhaal niet meer voor de hele wachtzaal moeten doen", stelt het ziekenhuis.

De zorgboxen kregen een glazen deur en worden van elkaar gescheiden door wanden in plaats van gordijnen. Tussen de nieuwe en de oude boxen staat een centrale controledesk, waardoor de medewerkers alle patiënten in de dertien boxen kunnen monitoren.