UZ Brussel test systematisch alle patiënten: 10 procent heeft corona zonder er zelf iets van te merken

25 maart 2020

19u55

Bron: Belga

In het Universitair Ziekenhuis Brussel ondergaan sinds begin deze week alle patiënten een CT-scan. Ook diegenen die geen symptomen van het nieuwe coronavirus vertonen en die voor een gewone hospitalisatie in het ziekenhuis zijn dus. De CT-scan vormt een goede indicator voor een mogelijke besmetting met Covid-19. Uit de eerste resultaten blijkt dat vijf op vijftig patiënten -of zo'n 10 procent- besmet is zonder dat ze symptomen vertonen.

Alle patiënten die in het UZ Brussel op spoed binnenkomen met klachten over het nieuwe coronavirus worden al twee weken lang eerst getest met een CT-scan. Deze screening is een goede indicator omdat de scan snel en efficiënt een beeld geeft van eventuele witte vlekken in de longen. Nadien geeft een echte coronatest verder uitsluitsel.

Sinds maandag worden ook alle geplande patiënten voor een hospitalisatie systematisch getest. “Dat is heel belangrijk om de patiënten ofwel in de Covidzone ofwel in de gewone zone te kunnen opnemen", vertelt woordvoerster Gina Volkaert. De triage dient om patiënten en personeel te beschermen.

UZ Brussel heeft een CT-scantoestel ter beschikking doordat er heel wat niet-dringende afspraken zijn geannuleerd. "Op een echte coronatest is het natuurlijk een paar uur wachten, maar op de CT-scan zie je meteen resultaten en dat laat ons toe om de triage sneller te doen en het risico zoveel mogelijk uit te sluiten", vervolgt Volkaert.

“Het blijft kleine steekproef”

De krant ‘De Tijd’ sprak met het diensthoofd radiologie en daaruit blijkt dat gisteren vijf op vijftig patiënten die een CT-scan ondergingen wel degelijk besmet zijn met het virus, zonder dat ze symptomen vertonen. De klassieke coronatest bevestigde bij alle vijf dat ze positief waren.

"Het gaat uiteraard om een kleine steekproef die nog wetenschappelijk bevestigd moet worden", legt professor Johan de Mey uit. "Maar als dat zo is, kan je misschien afleiden dat 10 procent van de Belgen zonder symptomen het virus heeft. We weten niet hoe besmettelijk zulke mensen zonder symptomen zijn, maar het is toch een pleidooi om de quarantaine nauwgezet op te volgen."

Intussen bereidt het UZ Brussel zich voort op een verdere piek van het aantal Covid-19-patiënten. Vorige week werd de beddencapaciteit op de spoeddienst al verdubbeld en nu is ook de volledige vierde verdieping omgevormd tot Covid-19-zone.

