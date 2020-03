UZ Brussel test alle patiënten systematisch: 8 procent van de niet-covidpatiënten toch besmet AW

29 maart 2020

08u13

Bron: De Tijd 16 Heel wat Belgen zijn besmet met het coronavirus zonder het zelf te beseffen. Dat werd meermaals door experts herhaald, en lijkt nu ook bevestigd te worden door een experiment van het UZ Brussel. Het ziekenhuis test sinds maandag alle patiënten, ook patiënten zonder coronaklachten. Na een week bleek 8 procent van de patiënten besmet te zijn met het coronavirus, zonder het zelf te weten.

Het Universitair Ziekenhuis in Brussel maakt sinds een week systematisch CT-scans van alle patiënten die binnenkomen. “Daarmee kunnen we sneller zien of iemand het virus heeft dan bij de klassieke test”, vertelt professor Johan De Mey, diensthoofd radiologie bij het UZ Brussel, in De Tijd. “We doen het om het personeel en andere patiënten te beschermen, maar ook voor de patiënten zelf.”



Zo werden er dinsdag – een dag na het invoeren van de systematische scans – reeds vijftig patiënten getest. Bij 10 procent (vijf patiënten) was er een reactie op het virus in de longen zichtbaar. Die patiënten werden vervolgens getest met de reguliere test wat bevestigde dat ze besmet waren met het coronavirus, al ervoeren ze geen symptomen. Na een week ging het om zowat 8 procent van de patiënten, waaronder ook twee vrouwen die zich aanmeldden voor hun bevalling.

Geen klachten

“De groep die we nu hebben afgelijnd, heeft totaal geen longklachten”, aldus professor Johan De Mey. “Dat zijn mensen met appendicitis, beenbreuken en andere aandoeningen. Ons vermoeden blijft, zoals we al eerder dachten, dat onder onze bevolking een aantal mensen rondlopen zonder klachten maar met het virus in zich en zelfs met longaantasting door dat virus.”