UZ Brussel onderzoekt of traanvochttest vervelende neuswisser kan vervangen ISA

07 juli 2020

10u50

Bron: BELGA 0 Het Universitair Ziekenhuis Brussel wil zeer binnenkort een onderzoek opstarten om na te gaan of traanvocht ook virusmateriaal of antilichamen van Covid-19 bevat. Een test met traanvocht zou dan kunnen dienen als een vervanger voor de neuswisser. Momenteel zamelt het UZ Brussel fondsen in voor het onderzoek. Dat schrijft De Standaard en wordt door CEO Marc Noppen bevestigd aan Belga.

Het onderzoek dat het UZ Brussel wil uitvoeren is tweeledig. De analyses willen zowel bepalen of het virale virusmateriaal ook aanwezig is in het traanvocht en of dat makkelijk detecteerbaar is. En daarnaast wil het ook traanvocht analyseren op antilichamen om te bepalen of de persoon in kwestie immuniteit heeft opgebouwd.

"Het zou als alternatief kunnen dienen voor de vervelende neuswisser. Je kan heel makkelijk traanvocht verzamelen door een soort vloeipapiertje een paar seconden in de ooghoek te plaatsen" legt Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, uit.

Fundraising

De technische voorbereidingen voor deze nieuwe tests zijn volop bezig en dat vraagt wel wat middelen. Daarom doet het UZ Brussel nu een oproep tot fondsenwerving aan leden van de Foundation van het ziekenhuis. De start van de test is volgens Noppen alvast "imminent". Het is nu afwachten of er voldoende tests kunnen uitgevoerd worden om significante resultaten te verkrijgen.

Snel duidelijkheid

“Voor de tests op aanwezigheid van virusmateriaal zijn er nog maar een tiental patiënten per dag, dus dat kan wat langer duren. Maar voor de tests op antilichamen zitten we nu tussen de 5 à 7 procent van de bevolking die antilichamen bezit, dus daar zou het snel moeten duidelijk worden of de test zinvol is of niet", besluit Noppen.