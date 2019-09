UZ Antwerpen: “Niet zeker of broodnodige behandeling voor baby Pia wel kan doorgaan” SPS BCOR

Bron: VRT NWS, eigen berichtgeving 0 Baby Pia uit Wilrijk beroerde de afgelopen week heel het land. In een mum van tijd haalden haar ouders 1,9 miljoen euro op om een behandeling met het levensreddende middel Zolgensma te kunnen betalen. Maar het is helemaal nog niet zeker of die behandeling wel kan doorgaan. “Als baby Pia antistoffen tegen het medicijn heeft, kan ze het niet krijgen”, zei professor Guy Hans van UZ Antwerpen vandaag in ‘De zevende dag’.

Vandaag vond er een benefiet plaats voor baby Pia. Hoewel het geld voor het medicijn van baby Pia intussen al is binnengehaald, kwamen meer dan duizend mensen langs. Om een extra duit in het zakje te doen én om in de vreugde te delen. “We zijn iedereen heel dankbaar. Alle centjes zullen sowieso een goede bestemming krijgen”, beloofde Pia’s mama Ellen De Meyer. De benefiet draaide zo uit op een groot bedankingsfeest.

Toch is het helemaal nog niet zeker of de behandeling met Zolgensma snel al kan worden opgestart. “Volgende week wordt Pia gescreend om te kijken of ze niet immuun is voor het middel dat ze zal toegediend krijgen. Hopelijk zijn de resultaten gunstig en kan Pia nog dit jaar het spuitje krijgen. Dat zal gebeuren in België, al weten we nog niet precies in welk ziekenhuis”, legt Ellen uit.

Procedures

Guy Hans, medisch directeur bij UZ Antwerpen, het ziekenhuis waar Pia nu opgevolgd wordt, gaf vandaag tekst en uitleg in ‘De zevende dag’. “We moeten eerst nakijken of er in het bloed van Pia geen antistoffen zitten tegen de drager waarmee we het gezonde gen willen inbrengen”, zegt professor Hans. “Als er antistoffen aanwezig zijn, kunnen we geen behandeling opstarten. Dat heeft zeer schadelijke gevolgen, met zware allergische reacties. Het is dus nog niet zeker of Pia het medicijn toegediend zal krijgen.”

Dat Zolgensma nog niet officieel erkend is in ons land, hoeft geen hinderpaal te zijn. “Daar bestaan procedures voor bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, red.), en die zijn al opgestart. Dat kan enkele dagen tot weken duren, maar we bereiden er ons al op voor.” Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft er bij het FAGG alvast op aangedrongen om zo snel mogelijk de nodige documenten af te leveren.

