UZ Antwerpen bereidt zich voor met aparte containerafdeling voor screenings BJS/MDG

26 februari 2020

12u03 38 Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) ziet sinds zondag een duidelijke stijging van het aantal mensen dat zich op doorverwijzing of uit eigen beweging wil laten screenen op het coronavirus. Om de spoedafdeling niet volledig op te eisen, wordt daarom een aparte containerafdeling gebouwd.

De bezorgdheid over een mogelijke uitbraak van het coronavirus in ons land stijgt zienderogen. Dat ondervindt ook het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), waar het aantal patiënten dat zich - op eigen initiatief of na een doorverwijzing door een huisarts - wil laten screenen drastisch is gestegen. “In de voorbije weken kregen we één à twee mensen over de vloer”, zegt medisch directeur Guy Hans. “Maar sinds deze zondag merken we een opvallende stijging. Op maandag hebben zich bijvoorbeeld veertien patiënten aangeboden. Dinsdag waren het er dan weer een pak minder. Toch verwachten we naar het einde van de krokusvakantie toe opnieuw een stijging. De risicogebieden nemen immers alsmaar toe en veel mensen keren dan terug uit vakantie.”

Wanneer de toestand van de patiënt het toelaat, kan hij of zij na de testen huiswaarts keren. De mensen krijgen van ons dan duidelijke instructies mee om thuis in isolatie te gaan, in afwachting van de resultaten Guy Hans

Om een mogelijk uitbraak van het coronavirus op te vangen, is het UZA gestart met de aanbouw van een containerafdeling, waar - volledig gescheiden van andere delen van het ziekenhuis - screenings kunnen plaatsvinden. De speciaal daarvoor ingerichte containerunit is volop in aanbouw en zou donderdag of vrijdag in gebruik worden genomen.

“Aan de ingang van de spoedafdeling komt een kiosk waar we onze patiënten informatie verstrekken”, zegt Hans. “Risicopatiënten kunnen vandaaruit worden doorverwezen naar de containerafdeling, een unit die op wandelafstand ligt. In de unit is een aparte wachtzaal voorzien, alsook een onderzoeksruimte waar de testen kunnen plaatsvinden. Wanneer de toestand van de patiënt het toelaat, kan hij of zij na de testen huiswaarts keren. De mensen krijgen van ons dan duidelijke instructies mee om thuis in isolatie te gaan. De resultaten worden dan – het streefdoel is vier uur later – telefonisch meegedeeld.”

Enkel risicopatiënten

Niet iedereen die zich aan de infokiosk aanbiedt, wordt effectief gescreend, benadrukt directeur Hans. “Enkel risicopatiënten zullen naar de containerunit worden doorgestuurd en getest worden. Het gaat dan om mensen die recent naar een risicogebied zijn afgereisd, of contact hebben gehad met risicopersonen.”

Wanneer er effectief een patiënt met een besmetting wordt vastgesteld, is het UZA samen met het UMC Sint-Pieter in Brussel het enige referentiecentrum voor opname. Besmette patiënten kunnen er dus ook in quarantaine geplaatst worden. “Op dit ogenblik hebben we op de infectie-afdeling én op de afdeling intensieve zorgen drie tot vijf bedden die sowieso beschikbaar zijn. Bij een grotere instroom van patiënten is het altijd mogelijk om een grotere afdeling van het ziekenhuis af te sluiten.”

“Geen reden tot paniek”

Volgens medisch directeur Guy Hans is er vooralsnog geen enkele reden om over een uitbraak van het coronavirus te panikeren. “De kans is op een besmetting door het coronavirus is nog altijd vele malen kleiner dan op het oplopen van de griep. Toch is voorzichtigheid geboden. We raden burgers aan om de handen goed te wassen en uit de buurt te blijven van mensen die hoesten. Wie toch bezorgd is, belt – om andere mensen niet in gevaar te brengen ga je beter niet meteen langs - best naar de huisarts. Die kan het risico inschatten en je eventueel doorverwijzen.”

Lees ook: IN KAART. De wereldwijde verspreiding van het coronavirus

Zo voelt het om het coronavirus op te lopen: “Hoesten alsof ik doodging” (+)

Al uw vragen over corona beantwoord: lopen zwangere vrouwen meer risico? Kan het virus nog gevaarlijker worden en mag ik straks nog op vakantie? (+)