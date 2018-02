Uw kind al vanaf 13 jaar op Facebook: staatssecretaris De Backer wil het in de wet CMA & IVDE

12 februari 2018

20u54

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een nieuwe wet moet de leeftijd waarop jongeren een profiel mogen aanmaken op sociale media, zoals Facebook, officieel vastleggen op 13 jaar. Dat stelt staatssecretaris voor Privacy, Philippe De Backer (Open Vld), voor.

Het voorstel komt er als antwoord op de verordening over privacy- en gegevensbescherming die het Europese parlement twee jaar geleden goedkeurde. Daarin werd beslist de leeftijd voor het gebruik van sociale media op te trekken naar 16 jaar.

Die verordening, waardoor kinderen jonger dan 16 toestemming zouden moeten vragen aan de ouders voor de aanmaak van een profiel op sociale media, zou vanaf mei 2018 automatisch van kracht gaan in de lidstaten. Het Europees parlement stelde wel dat elke lidstaat een jongere leeftijd mag vastleggen in een eigen wet. Daar maakt De Backer nu dus werk van.

Jongeren tot hun zestiende weghouden van sociale media is immers niet realistisch. “Digitaal is het nieuwe normaal, en 13 jaar sluit het best aan bij de realiteit”, zegt hij. "We moeten inzetten op mediawijsheid, in plaats van sociale media te bannen voor de leeftijd van 16." Facebook, Twitter en Instagram leggen in hun voorwaarden de grens zelf op 13 jaar, maar vaak lappen jongeren daar hun laars aan. Twee jaar geleden kreeg een resolutie in het Vlaams parlement al de steun van meerderheid en oppositie.