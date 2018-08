Uurtje minder Nederlands op school in ruil voor nieuw vak 'Mens en samenleving' RA

27 augustus 2018

05u19 0 Vier uur Nederlands in het eerste middelbaar, in plaats van de huidige vijf lesuren. Dat is het gevolg van de invoering van het vak Mens en Samenleving in katholieke scholen.

Op 1 september 2019 wordt het nieuwe vak, dat twee uur per week zal innemen, ingevoerd. In ruil zou ook een uur Plastische Opvoeding wegvallen. De lessen Mens en Samenleving draaien rond mediawijsheid, ondernemingszin, economisch-financiële competenties en burgerschap. "Er wordt een uur Nederlands geschrapt, maar dat betekent niet dat scholen hier niets aan kunnen doen", zegt Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, in 'De Morgen'. "Er zijn ook vijf uren die elke school zelf mag invullen: daarin kunnen ze een bijkomend uur Nederlands organiseren."

Een uur minder Nederlands is echter niet naar de zin van regeringspartij N-VA. Die wijst op de scherpe achteruitgang van Vlaamse tieners op vlak van begrijpend lezen - onze leerlingen eindigen wereldwijd pas 32ste. "Ik denk dat Nederlands het laatste vak is waarop we moeten besparen", zegt onderwijsspecialist en Vlaams Parlementslid Koen Daniëls. "In het eerste jaar secundair hangen alle vakken samen met begrijpend lezen en we krijgen overal te horen dat het misloopt. En nu geeft een koepel het signaal dat vier uur eigenlijk genoeg is. Deze beslissing staat haaks op de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd."

Volgens Boeve heeft het nieuwe vak een "sociaal-ethische dimensie". "Wij vertrekken vanuit verbondenheid en zetten in op een aantal bijbelse intuïties, zoals rechtvaardigheid en generositeit", stelt hij.