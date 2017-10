Uur wachttijd op E34 na ongeval met twee vrachtwagens

Jürgen Eeckhout

09u03

Op de E34 in Assenede moet je rekenen op een extra reistijd van ruim een uur richting Knokke na een zwaar verkeersongeval in Assenede. Rond 7 uur reed een Nederlandse trucker in op een Roemeense vrachtwagen aan het kruispunt van de Nieuwburgstraat.