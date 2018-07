Uur file op Antwerpse ring door waterproblemen Kennedytunnel AV

27 juli 2018

17u50

Bron: BELGA 4 Op de Antwerpse ring verloopt de avondspits op vrijdag erg moeizaam door insijpelend water in de Kennedytunnel. Twee rijstroken waren daar afgesloten, maar de brandweer heeft de tunnel ondertussen volledig vrijgegeven. Er staat file van Antwerpen-Noord tot de tunnel en ook op de E313 vanaf Wommelgem gaat het erg traag, meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Na een hevige stortbui gisterenavond was er wateroverlast in de Kennedytunnel. Door een lek in de afvoerleiding van de waterpompen moest deze ochtend de fietstunnel al afgesloten worden. In de namiddag kon de fietstunnel weer vrijgemaakt worden. In de voertuigtunnel waren in de loop van de dag nog geen problemen.

"Rond 16.30u kwamen er dan toch meldingen binnen van binnensijpelend water in de voertuigentunnel", zegt Jef Schoenmaekers van Agentschap Wegen en Verkeer. "Het zou kunnen dat dit een vertraagd effect is van het water van vanochtend, maar we onderzoeken nog wat de precieze oorzaak is."

Eén uur wachttijd

In de late namiddag werden eerst twee, dan één en vervolgens weer twee rijstroken afgesloten voor het verkeer. Om 18.45u meldde de brandweer dat de volledige Kennedytunnel weer kon worden vrijgegeven, de werken gaan wel nog even door.

Ondertussen is er volgens het Vlaams Verkeerscentrum meer dan een uur wachttijd op de ring tussen Antwerpen-Noord en de Kennedytunnel. Ook op de E313 vanaf Wommelgem gaat het traag. Bestuurders krijgen het advies om indien mogelijk de tolvrij gemaakte Liefkenshoektunnel te nemen.