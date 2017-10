Uur aanschuiven na ongeval op E403 in Moorsele Lieven Samyn

18u16

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Lieven Samyn Na een ongeval op de E403 richting Brugge ter hoogte van Moorsele is het deze avond een uur aanschuiven na een ongeval. Er waren lange tijd twee rijstroken afgesloten. "Twee voertuigen zijn op hun dak beland", zegt de federale wegpolitie.

Het is bijna een uur en 8 kilometer filerijden op de E403 tussen Roeselare-Rumbeke en Moorsele in de avondspits. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Ondertussen is er wel een extra rijstrook vrijgemaakt. Er is dus nog een rijstrook afgesloten. Het verkeer op lange afstand wordt aangeraden de E403 te vermijden. Omrijden kan via de E40 tot in Gent en daarna kiezen voor de E17.



Omstreeks 16.45 uur gebeurde er een spectaculair ongeval. Twee Franse voertuigen reden aan hoge snelheid over de E403. Een van die voertuigen reed achterop een andere wagen die op de snelweg reed. Het beide voertuigen belandden op hun dak. Volgens de federale wegpolitie is er sprake van een lichtgewonde.

#E403 Ongeval in Moorsele ¿ Doornik, rechts versperd. Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link