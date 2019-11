Uroloog Bo Coolsaet (80) krijgt celstraf voor verkrachting minderjarige patiënte: “Positie misbruikt om seksuele lusten bot te vieren” MVDB PLA TT

26 november 2019

11u30 16 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft uroloog Bo Coolsaet, die vervolgd werd voor de aanranding en verkrachting van een minderjarige patiënte, schuldig verklaard. Coolsaet krijgt vier jaar cel waarvan twee jaar met uitstel. Ook wordt hij tien jaar uit zijn burgerrechten ontzet. Het openbaar ministerie vorderde zelf de vrijspraak, maar de rechtbank achtte de feiten bewezen en stelt onomwonden dat Coolsaet “zijn positie misbruikte om zijn seksuele lusten bot te vieren”. Coolsaet gaat in beroep.

De vrouw die nu 29 jaar is, was 15 toen ze in mei 2006 Coolsaet consulteerde voor pijn in de onderbuik. Zijn diagnose luidde blaasontstekingen en chronische bekkenbodempijn. De uroloog gebruikte bij de behandeling meermaals een vibrerend instrument om de spieren rond haar urineleider te ontspannen. Volgens de vrouw bracht Coolsaet (nu 80) haar met het apparaat tot een orgasme en raakte hij er opgewonden van. Hij zou haar ook betast en gekust hebben.

Nadat ze in therapie was gegaan bij een psychiater besloot ze in oktober 2015 om klacht in te dienen voor aanranding van de eerbaarheid en verkrachting. Coolsaet, auteur van de bestseller Het penseel van de liefde, ontkent de aantijgingen met klem.



Het openbaar ministerie twijfelde niet aan de waarachtigheid van het slachtoffer. "Maar het is niet omdat zij iets op een bepaalde manier geïnterpreteerd heeft, dat het ook werkelijk zo was. De behandeling met het trillend apparaat kan spasmen van de bekkenbodemspieren veroorzaken. Het valt niet uit te sluiten dat zij dit als een orgasme ervaren heeft, ook al was het er geen", stelde de procureur bij de behandeling van de zaak.

Dr. Coolsaet heeft zijn positie misbruikt om zijn seksuele lusten bot te vieren De rechtbank in zijn motivatie

Nederlaag voor parket

Het openbaar ministerie meende dat er onvoldoende bewijzen waren van grensoverschrijdend gedrag van Coolsaet en vorderde de vrijspraak.

Voor het parket is deze veroordeling dan ook een zware nederlaag. Volgens het parket was het verslag van psychiater De Vos doorslaggevend. Die stelde dat de verklaringen van slachtoffer J.V. wel geloofwaardig waren, maar plaatste die in de context van een puber in volle seksuele ontwikkeling. Het minderjarige meisje had tijdens de behandeling samentrekkingen in haar onderbuik gevoeld en die ervaren als een seksuele gewaarwording, als een orgasme.

De rechters hechten echter veel meer belang aan de andere verslagen van deskundigen in het dossier. Twee wetsdokters vonden de werkwijze van Coolsaet alles behalve een goede medische praktijk. Het nut van het gebruik van het trilapparaat was nooit bewezen. Andere urologen hadden er zelfs nooit van gehoord. Zo’n techniek toepassen in een privé-praktijk op een minderjarig, kwetsbaar meisje dat niet goed uitgelegd kreeg wat er zou gebeuren, is “laakbaar”, stelden de wetsdokters.

Ongeoorloofde techniek

Een deskundige van de KU Leuven voegde daaraan toe dat het opwekken van een orgasme bij de behandeling een ongeoorloofde techniek was en geen enkele therapeutische invloed heeft. De rechters nemen die bewoordingen van de deskundigen over in hun veroordeling.

“De rechtbank moet niet oordelen of er hier een medische fout is gepleegd. Wij spreken ons enkel uit of dr. Coolsaet bewust grensoverschrijdend gedrag heeft gepleegd. Voor de rechtbank zijn de verkrachting en de aanranding van de eerbaarheid van slachtoffer J.V. bewezen. Het feit dat J.V. zo lang heeft gewacht om een klacht in te dienen, heeft te maken met haar verwerkingsproces. Dr. Coolsaet heeft zijn positie misbruikt om zijn seksuele lusten bot te vieren. Het jonge meisje heeft jaren nodig gehad om de feiten te verwerken. Dat is ook de reden dat zij geen klacht durfde in te dienen. De feiten zijn niet enkel schokkend voor het slachtoffer en voor haar familie, maar ook voor de hele samenleving voor wie het vertrouwen in dokters wordt aangetast.”

Nog veertien klachten

Sinds het nieuws over de rechtszaak in de media kwam, zijn er nog veertien vrouwen met klachten over de uroloog naar voren gekomen. Deze nieuwe zaken zijn juridisch verjaard waardoor ze niet worden onderzocht, verklaarde advocaat Christine Mussche eind oktober. Eén vrouw diende wel een nieuwe klacht in met burgerlijke partijstelling. Die is nog in onderzoek maar ook hier gaat het om verjaarde feiten.

Volgens de verdediging van Bo Coolsaet, mr. Joke Bleys en Kris Luyckx, werd de zaak met opzet gelekt om de reputatie van Coolsaet te besmeuren. Luyckx sneerde tijdens het proces dat er een karaktermoord op een gerespecteerde arts wordt gepleegd. “Die nieuwe klagers die naar het bedevaartsoord in Mariakerke (daarmee bedoelt hij het advocatenkantoor van Mussche, nvdr.) trekken, mogen zich aan de ‘tegenbots’ verwachten.”