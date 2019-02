Urbanus krijgt carrièreprijs van Sabam FVI

24 februari 2019

18u20

Bron: Belga 0 Komiek, liedjesschrijver en auteur Urbanus heeft zondag in Antwerpen de "Muze" van auteursrechtenmaatschappij Sabam gekregen. Hij kreeg de prijs voor zijn hele carrière na de première van zijn eerste animatiefilm "Urbanus: de Vuilnisheld".

Urbanus, die dit jaar 70 jaar wordt, maakt vanaf de jaren zeventig faam, eerst als cabaretier, nadien ook in films en tv-programma's, en uiteraard met de Urbanus-strips (samen met tekenaar Willy Linthout). In totaal telt de databank van Sabam zo maar even 443 werken van Urbanus.

"Urbanus is niet alleen de peetvader van de Vlaamse comedy, maar als auteur is hij bovendien een veelzijdige creatieveling die alle genres en generaties overstijgt", stelde Sabam-CEO Carine Libert bij de overhandiging van de "Muze", een bronzen beeldje van de hand van kunstenaar Hubert Féguenne. "Met deze Muze wil Sabam laten zien dat zijn collega-auteurs bijzonder trots zijn op de rijkgevulde carrière van Urbain Servranckx."

De tekenfilm "Urbanus: de Vuilnisheld" verschijnt op 27 februari in de zalen.

De "Muze" wordt sinds 1984 uitgereikt als bekroning voor een bijzonder succesvolle carrière van een Sabam-vennoot. Eerdere winnaars zijn onder anderen Pieter Aspe, Arno, Robbe de Hert, Rocco Granata, Dani Klein, Harry Kümel, Raoul Servais, Jacques Vermeire en Will Tura.