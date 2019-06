Uplace-dossier gereanimeerd: aangepaste versie wordt morgen voorgesteld Erwin Verhoeven

20 juni 2019

17u56

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 22 De gemeente Machelen en bemiddelaar Alexander D’Hooghe stellen morgen een nieuw voorstel voor de Uplace-site onder de Brusselse Ring voor. Het is een concept met minder retail dan Uplace. Het nieuwe project bevat noch shopping-mall, noch kantoortoren, noch bioscoopcomplex.

Het veelbesproken Uplace-winkelcomplex kreeg eind 2017 de definitieve doodsteek toen de Raad van State een tweede keer de ruimtelijke plannen voor het project vernietigde. De Vlaamse regering delegeerde het dossier vervolgens aan de gemeente Machelen. Die mocht zelf een ruimtelijk plan voor de zone uitwerken.

De gemeente nam ingenieur-architect Alexander D’Hooghe onder de arm. D’Hooghe is de “mirakelman” die twintig jaar impasse over de Antwerpse Oosterweelverbinding wist te doorbreken. Hij deed dit door uitgebreid met alle betrokken partijen te spreken en een nieuw plan voor te stellen waar iedereen zich kon in vinden. De voorbije maanden werkte hij op dezelfde manier in dit dossier. Het concept dat hij morgen samen met de burgemeester van Machelen voorstelt, is het resultaat van die gesprekken, gecombineerd met eigen inzichten.

Broeksite

De naam Uplace zal niet meer gebruikt worden. Broeksite, dat is de vlag waaronder (voorlopig?) gevaren wordt. Wie de geschiedenis van de streek een beetje kent, weet dat het 12 hectare grote gebied op oude kaarten ingetekend stond als “De Broeken”. De Broeksite wordt een open “werkwinkelwijk” waar veel minder de nadruk zal liggen op klassieke retail, zoals in het oude Uplace-project. Het nieuwe project bevat noch shopping-mall, noch kantoortoren, noch bioscoopcomplex. Het wordt ook veel beter ingebed in een ruimer masterplan voor het hele reconversiegebied dat 245 hectare groot is en waar D’Hooghe ook een visie voor ontwikkelde.

Het is wel afwachten of die aangepaste plannen tegemoet zullen komen aan de kritiek en de bezwaren van de voorbije jaren. Zo was er vooral kritiek op de impact van de plannen op de leefkwaliteit en de mobiliteit in de regio.