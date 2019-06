UPDATE. Verjaardagsfeest in Lindenbos loopt volledig uit de hand: zware vechtpartij tussen groepjes jongeren uit Leuven en Lubbeek Bedreiging met een mes en drie jongeren bewusteloos geslagen LH en EDLL

29 juni 2019

17u19

Bron: Belga 0 In Lindenbos in Lubbeek vond vrijdagavond een zware vechtpartij plaats tussen groepjes jongeren uit Linden en Leuven. De groep uit Linden organiseerde er een verjaardagsfeest en dat liep uit de hand toen er ongewenste gasten langskwamen. Een tiental personen werd opgepakt.

Aan het ‘hutje’ in Lindenbos in Lubbeek spraken vrijdagmiddag rond 14 uur een groepje jongeren uit de omgeving af om een verjaardag te vieren. Later die dag kwamen er enkele ongewenste gasten uit Leuven over de vloer. Er ontstond een eerste dispuut tussen de jongeren omdat er geld gestolen bleek. Wie dat er geld gestolen had, is nog onduidelijk. De jongeren uit Leuven gingen weg, maar kwamen rond 20 uur diezelfde avond terug met een 20-tal vrienden. Op dat moment liep het verjaardagsfeest volledig uit de hand.

“Er ontstond een zware vechtpartij tussen een tiental jongeren uit Linden en een 20-tal jongeren uit Leuven. Er waren verschillende gewonden, onder meer een met een hersenschudding. Er was een bedreiging met een mes en drie jongens werden zelfs bewusteloos geslagen en overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt burgemeester Theo Francken. Diezelfde avond mochten de jongeren het ziekenhuis verlaten. “De aanvallers waren allochtone jongeren. Ze zijn allen uit het Leuvense en vormen een bende die overal amok maakt. Tien van hen werden gearresteerd door agenten van de politiezone Lubbeek. Ze brachten de nacht in de cel door. Vier personen werden als hoofddaders geïdentificeerd", aldus Theo Francken. Het parket van Leuven laat weten dat het zowel om minder- als meerderjarigen gaat.

“Het hutje in Lindenbos is een afspreekplaats voor veel jongeren, daar zie ik niets verkeerd in. Maar een vechtpartij zoals vrijdag hebben we in Linden nog niet meegemaakt en dat wil ik ook niet. Het parket neemt de feiten dan ook ernstig en de zaak wordt onderzocht”, aldus burgemeester Theo Francken.

De jongeren werden na het verhoor allemaal vrijgelaten. “De verklaringen bij de jongeren lopen uiteen over wie het initiatief nam. De exacte toedracht over wie slachtoffer of dader is wordt nog verder onderzocht. Nadat het onderzoek is afgehandeld kunnen er strafrechtelijke vorderingen volgen”, aldus Sarah Callewaert, woordvoerster van het parket van Leuven.